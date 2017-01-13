Торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,70 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Валютные торги стартовали укреплением рубля в район 59,26 руб./долл., однако повторить успехи предыдущего дня не получилось, пара переместилась в район 59,34-59,44 руб./долл. Доллар после падения восстанавливает свои позиции на мировых рынках. Однако российская валюта все равно поддерживается благодаря дорогой нефти. Нефтяные котировки (Brent) превышали значение 56 долл./баррель. Поддержку нефти оказывают заявления министра энергетики Саудовской Аравии о сокращении добычи ниже 10 млн баррелей в сутки, что даже больше значения, о котором договорились в Вене. Также министр отметил, что Саудовская Аравия планирует вынести на обсуждение вопрос о продлении срока сокращения производства более чем на 6 месяцев, что поможет достигнуть паритета между добычей и потреблением сырья. Вслед за Саудовской Аравией свою добычу на более значительную величину также планирует снизить и Кувейт. Следующее запланированное заседание ОПЕК и стран, не входящих в состав нефтяного картеля, состоится 22 января в Вене. Основным вопросом для обсуждения станет выполнение обязательств по сокращению объемов добычи сырья всеми участниками, принявшими на себя исполнение венских договоренностей. Скорее всего, нефть будет торговаться на высоких значениях, что будет плюсом для рубля. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,20-59,70 руб./доллар", - указывает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.