Рубль, вероятно, пока останется в "коридоре" 59-60 против доллара - "Нордеа Банк"

На фоне выхода вчерашней статистики по промышленному производству в ЕС в ноябре евро показал некоторое усиление своих позиций против доллара. Промышленность ЕС в ноябре выросла на 3,2% против ожиданий в 1,6% и данных за предыдущий месяц в 0,6%. Помимо этого, отмечает аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина, рынки пока еще находятся под влиянием первого выступления избранного Президента США Дональда Трампа, которое не принесло ожидаемых инвесторами деталей по первым его шагам после вступления в должность. Рубль, вероятно, останется сегодня в "коридоре" 59-60 против доллара, во второй половине дня, после выхода американской статистики, возможен переход в верхнюю часть данного "коридора".