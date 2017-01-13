Рынок акций РФ утром просел вслед за нефтью, вырос Сбербанк на отчете

Москва. 13 января. Рынок акций РФ утром в пятницу просел к 2200 пунктам по индексу ММВБ вслед за нефтью, хотя фондовые площадки Азии и Европы подают позитивные сигналы; выросли бумаги Сбербанка России после выхода отчета за 2016 год.

К 11:05 МСК индекс ММВБ составил 2206,34 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1170,23 пункта (-0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,6%.

Доллар подрос до 59,4 рубля (+0,07 рубля).

В лидерах отката выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6% и -0,9% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,9%).

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,1%).

Сбербанк по итогам 2016 года увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета событий после отчетной даты (СПОД) в 2,2 раза - до 517 млрд рублей. В 2015 году чистая прибыль Сбербанка по РСБУ с учетом СПОД составила 218,4 млрд рублей, до СПОД - 236,3 млрд рублей. В декабре 2016 года банк получил чистую прибыль в 33,8 млрд рублей, на уровне декабря 2015 года.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на Гайдаровском форуме в пятницу заявил, что рост цен на нефть в начале 2017 года дает хорошую возможность серьезно сократить использование средств Резервного фонда и сохранить его по итогам этого года. Также, по его словам, в текущем году не наблюдается серьезных угроз для прогноза по инфляции в 4%.

Вместе с тем, по оценке М.Орешкина, налоговая нагрузка на компании в РФ остается высокой, что является ограничением для роста инвестиций.

В США индексы накануне снизились, Nasdaq прервал серию повышений, длившуюся семь сессий. Инвесторы оценивали прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные.

В пятницу в Азии отмечалась смешанная динамика индексов (подросли Япония и Китай), растет Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,4-0,6%).

Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

На нефтяном рынке цены корректируются вниз после роста на заявлениях добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $55,85 за баррель (-0,3%), февральская цена WTI - $52,9 за баррель (-0,2%).

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем рассчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Митч Митчелл, комментарии трех президентов ФРБ США в пользу более активного повышения ставки в текущем году предполагают давление на активы развивающихся стран. Рынок внимательно следит за новостями с Гайдаровского форума в Москве - в пятницу выступают несколько министров и глав компаний. В конце дня выйдут данные по розничным продажам и инфляции в США, а также прогнозы прибыли от ключевых американских банков и компаний в преддверии начала сезона корпоративной отчетности.

По словам аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, доллар на внешнем рынке получил некоторую поддержку после заявлений ряда членов ФРС о темпах роста процентной ставки в текущем году, а нефтяной рынок подогревается новостями о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих ожидает роста спроса в текущем году более чем на 1 млн баррелей и более дефицитного рынка через 2-3 года. Министр нефти Кувейта Эссам аль-Марзук сообщил, что его страна уже снизила производство на большую величину, чем это предусматривалось соглашением. Министр нефти Ирака отметил, что экспорт был снижен на 170 тыс. б/с, а на текущей неделе он упадет еще на 40 тыс. б/с.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, отсутствие конкретных политических предложений в выступлении Дональда Трампа на пресс-конференции охладило чрезмерные надежды рынков, которые пребывали в возбужденном состоянии с момента объявления результатов президентских выборов. Общее ухудшение настроя, вызванное отсутствием определенности в отношении политики избранного президента, негативно отражается на сегменте развивающихся рынков.

В пятницу в повестке дня Гайдаровский форум, данные по розничным продажам и индексу цен потребителей в США, а также индекс потребительской уверенности от Мичиганского университета. Очередной отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок в США вновь позволит проанализировать, как разработчики сланцевых месторождений реагируют на недавний рост нефтяных цен. В США стартует сезон отчетности ведущих американских банков: первыми свои результаты представят Bank of America, JP Morgan Chase и Wells Fargo.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, ключевым моментом для нефтяных цен являются новости из Абу-Даби, где проходит Глобальный энергетический саммит. Генеральный секретарь ОПЕК сообщил в четверг, что картель рассматривает возможность ускорения графика для снижения добычи нефти, что приведет к снижению запасов нефти по всему миру и поддержит цены на сырьевые товары. Саудовская Аравия снизила добычу нефти до уровня ниже 10 млн баррелей в сутки, что гораздо ниже целевого уровня сокращения.

Возможно, все подобные заявления это пропаганда, чтобы нефтяные конкуренты выполняли соглашение от 30 ноября. Чтобы нефтетрейдеры убедились в реальности происходящего, они должны увидеть цифры нефтедобычи за январь. Пока же скептицизм сохраняется.

Кроме того, сланцевые нефтедобытчики из США способны скомпенсировать любое снижение нефтедобычи странами ОПЕК. Голландский банк ABN Amro заявил, что "противоречивые сигналы", поступающие с нефтяного рынка, скорее всего, будут держать цены на нефть в узком диапазоне в течение первой половины года. Большинство нефтяных аналитиков считает, что в конце года нефтяные цены будут в диапазоне $52-58 за баррель, что соответствует текущему положению.

Позитивные новости пришли с Гайдаровского форума. В кулуарах форума министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение о продлении на ближайшие три года нормы минимальных дивидендов для госкомпаний на уровне 50% уже приняты, а задержка с выходом соответствующего постановления является техническим моментом. Ряд участников форума считает, что смягчение санкций США вполне вероятно и может начаться уже в конце текущего года, отмечает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции "Акрона" (MOEX: AKRN) (-2%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-1,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-1,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,3%).

Подорожали бумаги "Рязаньэнергосбыта" (+39,5%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+4,6%), "Группы Черкизово" (+3,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+2,7%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:05 МСК составил 6,973 млрд руб. (из них 2,568 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).