В целом сочетание конъюнктурных факторов располагает к повышению активного фьючерса на Brent - Промсвязьбанк

"Котировки нефтяных фьючерсов продолжают получать поддержку от окрепших ожиданий, что ОПЕК сможет в целом следовать соглашению по заморозке добычи на фоне сообщений о том, что Саудовская Аравия будет сокращать февральские поставки нефти в ЮВА и готова вместе с Катаром сократить добычу даже больше, чем планировалось, а Ирак заявил, что подсократит добычу на этой неделе. Поддерживающими факторами выступают также ситуация с инфляционными ожиданиями по США и публикация торгового баланса КНР, показавшего рост импорта сырой нефти до исторического максимума (8,57 млн барр./сутки) в декабре. Всего за 2016 год Китай импортировал 381 млн тонн (+13,6% г/г). В целом сочетание конъюнктурных факторов располагает к повышению активного фьючерса на Brent. Сегодня ждем его движение к отметке $57,5/баррель", – указывает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.