"Длинные" ОФЗ сегодня могут подешеветь на 0,1-0,2 п.п - Промсвязьбанк

"Вчера котировкам ОФЗ не только удалось отыграть ощутимые потери предыдущего дня, но и обновить максимумы года. Доходности рублевых гособлигаций с погашением в 2021 г. и позднее опустились сразу на 10-20 б.п. до 7,9-8,25%, что, впрочем, вписывается в рамки глобальных тенденций. Так, доходности 10-летних локальных гособлигаций Турции снизились на 40 б.п., Бразилии – на 23 б.п., ЮАР – на

11 б.п. По-видимому, рост аппетита к риску у инвесторов связан со снижением опасений по поводу будущей политики Д. Трампа, который ничем не удивил по итогам данной в четверг пресс-конференции. Дополнительную поддержку российскому долговому рынку оказали цены на нефть, выросшие более чем на 2% (до 56 долл. за барр.) по марке Brent на новостях о перевыполнении плана по сокращению нефти ключевым членом ОПЕК – Саудовской Аравией. Первый день Гайдаровского форума не принес значимых для рынка ОФЗ новостей. К. Юдаева, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что поводом для смягчения ДКП Банка России может стать закрепление устойчивой тенденции к снижению инфляции. Первый зампред ЦБ также сообщила, что не ждет оттока средств из рублевых активов после повышения ставки ФРС, поскольку оно уже учитывается рынком. Мы считаем, что риски для переоценки доходностей ОФЗ в 2017 г. в сторону их увеличения на 10-20 б.п. все же присутствуют, так как рынок сейчас оценивает перспективы трех повышений ставок, предполагаемых ФРС, с вероятностью лишь 35%. С момента закрытия вчерашних торгов цена на нефть удерживается на уровне 56 долл. за барр., но доходность UST-10 подросла на 5 б.п., вернувшись на уровень 2,37%. Полагаем, что в данных условиях часть трейдеров предпочтет зафиксировать прибыль от вчерашнего роста перед выходными, и "длинные" ОФЗ сегодня могут подешеветь на 0,1-0,2 п.п." - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.