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13 января 2017 года 11:14
"Длинные" ОФЗ сегодня могут подешеветь на 0,1-0,2 п.п - Промсвязьбанк
"Вчера котировкам ОФЗ не только удалось отыграть ощутимые потери предыдущего дня, но и обновить максимумы года. Доходности рублевых гособлигаций с погашением в 2021 г. и позднее опустились сразу на 10-20 б.п. до 7,9-8,25%, что, впрочем, вписывается в рамки глобальных тенденций. Так, доходности 10-летних локальных гособлигаций Турции снизились на 40 б.п., Бразилии – на 23 б.п., ЮАР – на 11 б.п. По-видимому, рост аппетита к риску у инвесторов связан со снижением опасений по поводу будущей политики Д. Трампа, который ничем не удивил по итогам данной в четверг пресс-конференции. Дополнительную поддержку российскому долговому рынку оказали цены на нефть, выросшие более чем на 2% (до 56 долл. за барр.) по марке Brent на новостях о перевыполнении плана по сокращению нефти ключевым членом ОПЕК – Саудовской Аравией. Первый день Гайдаровского форума не принес значимых для рынка ОФЗ новостей. К. Юдаева, отвечая на вопросы журналистов, отметила, что поводом для смягчения ДКП Банка России может стать закрепление устойчивой тенденции к снижению инфляции. Первый зампред ЦБ также сообщила, что не ждет оттока средств из рублевых активов после повышения ставки ФРС, поскольку оно уже учитывается рынком. Мы считаем, что риски для переоценки доходностей ОФЗ в 2017 г. в сторону их увеличения на 10-20 б.п. все же присутствуют, так как рынок сейчас оценивает перспективы трех повышений ставок, предполагаемых ФРС, с вероятностью лишь 35%. С момента закрытия вчерашних торгов цена на нефть удерживается на уровне 56 долл. за барр., но доходность UST-10 подросла на 5 б.п., вернувшись на уровень 2,37%. Полагаем, что в данных условиях часть трейдеров предпочтет зафиксировать прибыль от вчерашнего роста перед выходными, и "длинные" ОФЗ сегодня могут подешеветь на 0,1-0,2 п.п." - комментирует ситуацию аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.
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13 января 2017 года 10:57
Сегодня доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. Новость о сокращении Саудовской Аравией добычи нефти до менее чем 10 млн барр. в сутки поддержала цены на нефть марки Brent, которые вышли к отметке $56 за баррель. Позитивные сигналы звучат и со стороны РФ. По словам Новака, в первую... читать дальше
.13 января 2017 года 10:41
"Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности под давлением иностранных покупателей, "кривая" продолжает обновлять минимумы по доходности последних 2-3 лет. Наиболее сильно смотревшийся вчера "средний участок кривой" открыл сегодняшнюю сессию на уровнях 7,89% годовых (5-летние 26217), длинный... читать дальше
.13 января 2017 года 10:20
Рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику, индекс ММВБ из-за укрепления рубля отрицательную. На графике российского индекса ERUS в январе мы наблюдаем "боковую" динамику, что соответствует динамике цен на нефть. Нефтяные графики находятся в "зоне быков". Мы по-прежнему рекомендуем... читать дальше
.13 января 2017 года 10:20
Москва. 13 января. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.13 января 2017 года 10:10
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила рекомендацию для акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет 569 рублей за штуку. По данным... читать дальше
.13 января 2017 года 09:59
пециалисты ИК "Атон" полагают, что в пятницу российский фондовый рынок начнет торги нейтрально. читать дальше
.13 января 2017 года 09:57
начале дня российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс", но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Отечественная валюта также может вернуть часть завоёванных позиций... читать дальше
.13 января 2017 года 09:55
Москва. 13 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 января 2017 года 09:50
По индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов - Промсвязьбанк
"Учитывая довольно активные вчерашние распродажи по ряду "фишек", мы полагаем, что по индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов в течение дня во главе с акциями "Сбербанка" – данные по прибыли за декабрь вряд ли разочаруют", - отмечают аналитики... читать дальше
.13 января 2017 года 09:45
егодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Пара доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей, полагает начальник управления торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. читать дальше
.13 января 2017 года 09:45
По прогнозам аналитиков, сегодня утром на рынке акций возможно небольшое движение вверх. читать дальше
.13 января 2017 года 09:30
Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу. читать дальше
.13 января 2017 года 09:21
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $56 за... читать дальше
.13 января 2017 года 09:12
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал... читать дальше
.13 января 2017 года 09:06
"На данном этапе ситуация на нефтяном "фронте" выглядит благоприятно, подогревая интерес к рублю. Сегодня состоится неформальная встреча министров стран ОПЕК, и, судя по всему, мы снова услышим ряд обнадеживающих заявлений из уст производителей. Фактором риска для нашей валюты может стать... читать дальше
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