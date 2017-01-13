13 января 2017 года 10:20
Доллар и евро немного подросли в начале торгов пятницы, рубль снижается на фоне стабильной нефти
Москва. 13 января. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,40-59,51 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,45 руб./$1 (+11,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,16 руб./EUR1 (+15 копеек), стоимость бивалютной корзины прибавила 13 копеек по отношению к уровню закрытия четверга, составив 61,12 рубля.
Доллар при этом оказался на 4,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро на 11,59 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в начале торгов 12 января связано с желанием ряда игроков зафиксировать прибыль и уйти на выходные в валюте. При этом мировые цены на нефть стабильны в пятницу утром, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти. Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла всего на 0,04% по отношению к закрытию четверга, составив $56,03 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличилась на 0,02% - до $53,02 за баррель.
Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты. Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак. Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене.
Опубликовано: /Финмаркет/
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