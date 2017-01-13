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13 января 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 13 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг, причем Nasdaq Composite прервал серию повышений, длившуюся семь сессий подряд. Инвесторы оценивали прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные. На пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, хотя именно эти его обещания стали главными причинами подъема фондовых рынков США после выборов президента.

По словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джеймса Балларда, политические перемены, запланированные новой администрацией, скорее всего, дадут результат в следующем году, а не в текущем. В отличие от своих коллег из Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), Дж.Баллард, известный сторонник мягкой ДКП, по-прежнему ожидает всего одного повышения базовой ставки в США в текущем году вместо прогнозируемых большинством трех подъемов. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, поддержал три повышения ставки в 2017 году и отметил силу американской экономики. По его мнению, инфляция в стране достигнет таргетируемого уровня в 2% в этом или следующем году. Их коллега из ФРБ Атланты Дэннис Локхарт занял умеренную позицию и заявил, что его прогноз - два подъема ставки до конца года.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в пятницу, инвесторы реагируют на статданные из Китая. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,76%. Внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны. Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

В свою очередь нефть стабильна в пятницу утром, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти. Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 мск не изменилась по отношению к закрытию четверга, составив $56,01 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени также не изменилась, составив $53,01 за баррель.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты. Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак. Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,049 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,053 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 января снизился на 0,1% (за счет заметного падения стоимости облигаций "РЖД БО-07") и составил 104,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,07%, опустившись до 488,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "РЖД БО-07" (-1,5%), "РЖД-23" (-0,37%) и "Мостотрест-07" (MOEX: MSTT) (-0,29%), а в лидерах роста - "МКБ БО-11" (+0,12%), "Внешэкономбанк БО-04" (+0,1%) и "ПКТ-02" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Внешэкономбанк (ВЭБ) 12 января полностью разместил 5-летние биржевые облигации серии ПБО-001Р-05 объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 9,76% годовых, к ней приравнена ставка 2-10-го купонов. Купоны - полугодовые. Бонды размещены в рамках программы. До этого ВЭБ выходил на рынок облигаций в июле 2016 года. Тогда он разместил 3-летние облигации серии ПБО-001Р-04 номинальным объемом 20 млрд рублей. "Мосбиржа" в мае 2015 года зарегистрировала программу биржевых облигаций ВЭБа общим объемом до 300 млрд рублей. Максимальный срок обращения любого выпуска в рамках программы - до 30 лет. Срок действия программы - 10 лет.

Кроме того, Внешэкономбанк (ВЭБ) в рамках оферты приобрел 10 млн облигаций серии БО-03. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил весь выпуск облигаций. Банк разместил 3-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в июле 2015 года. Срок обращения займа составляет 3 года. Бумаги имеют 12 квартальных купонов. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 11,8% годовых, 7-12-го купонов - 9,65% годовых.

ПАО "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) установило ставку 4-го купона биржевых облигаций серии БО-05 в размере 9,8% годовых (48,87 рубля на одну бумагу номиналом 1 тыс. рублей). "Ленэнерго" разместило 5-й выпуск биржевых облигаций объемом 2,4 млрд рублей в июле 2015 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Ставка 1-3-го купонов была определена в размере 13% годовых. По бумагам 23 января предстоит оферта.

ПАО "Мечел" (MOEX: MTLR) установило ставку 31-го купона облигаций 4-й серии в размере 12,75% годовых (28,29 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). В июле 2016 года Банк России зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций ПАО "Мечел" 4-й серии. Данные бумаги номинальным объемом 5 млрд рублей были реструктурированы. Согласно новой эмиссионной документации облигациям 4-й серии продлен срок обращения на 5 лет (с увеличением числа купонов с 28 до 48), введена амортизация, а также введен новый расчет при определении ставки купона. При этом ставка 29-30-го купонов определены как ключевая ставка ЦБ (перед началом соответствующего купонного периода) плюс 2,5%. Ставки 31-48-го купонов зависят также от ключевой ставки, но определяются формулой.


Опубликовано: /Финмаркет/
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