Утренние прогнозы: возможно небольшое повышение

По прогнозам аналитиков, сегодня утром на рынке акций возможно небольшое движение вверх.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он продолжит совершать колебания вблизи текущих уровней".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ откроет пятничные торги незначительным изменением. В течение дня возможны новые попытки возобновить рост на фоне относительно стабильных цен на нефть. Если рассматривать текущую ситуацию как формирование "боковика" 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, покупки оправданы около 2200 и ниже".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС".

"Промсвязьбанк": "Учитывая довольно активные вчерашние распродажи по ряду "фишек", мы полагаем, что по индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов в течение дня во главе с акциями Сбербанка – данные по прибыли за декабрь вряд ли разочаруют".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "В начале дня российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс", но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию".