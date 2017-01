Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг, причем Nasdaq Composite прервал серию повышений, длившуюся семь сессий.

Инвесторы оценивали прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные.

На пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, хотя именно эти его обещания стали главными причинами подъема фондовых рынков США после выборов президента.

По словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джеймса Балларда, политические перемены, запланированные новой администрацией, скорее всего, дадут результат в следующем году, а не в текущем.

В отличие от своих коллег из Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), Дж.Баллард, известный сторонник мягкой ДКП, по-прежнему ожидает всего одного повышения базовой ставки в США в текущем году вместо прогнозируемых большинством трех подъемов.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, поддержал три повышения ставки в 2017 году и отметил силу американской экономики. По его мнению, инфляция в стране достигнет таргетируемого уровня в 2% в этом или следующем году.

Их коллега из ФРБ Атланты Дэннис Локхарт занял умеренную позицию и заявил, что его прогноз - два подъема ставки до конца года.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 247 тыс. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали увеличения показателя на 23 тыс.

Вместе с тем индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в декабре увеличился на 1,8% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с весны 2012 года. Основной причиной повышения стало восстановление цен на нефть.

Цена бумаг банка JPMorgan Chase, который отчитается за четвертый квартал 2016 года в пятницу, снизилась в четверг на 1%.

Акции авиаперевозчика Delta Air Lines подешевели на 1,1%, несмотря на то, что прибыль компании за минувший квартал совпала с ожиданиями рынка, а выручка оказалась лучше прогнозов.

Цена бумаг Boeing Inc. опустились на 0,7%, хотя на предварительных торгах котировки росли на сообщениях СМИ о том, что индийский перевозчик SpiceJet может вскоре заказать у нее около 90 самолетов на сумму $10 млрд.

Капитализация производителя лазерного оборудования Applied Optoelectronics взлетела на 31% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 января уменьшился на 63,28 пункта (0,32%) и составил 19891 пункт.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,88 пункта (0,21%) - до 2270,44 пункта.

Nasdaq Composite потерял 16,16 пункта (0,29%) и составил 5547,49 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу, инвесторы реагируют на статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, более широкий Topix - на 0,5%.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 3,14% на новости, что власти Южной Кореи допросили заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Четверка крупнейших банков Австралии (Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking) потеряла более 1,4% капитализации на фоне неопределенности по поводу будущей политики Дональда Трампа на посту президента США. Эти финкомпании резко выросли после президентских выборов.

Акции производителя автозапчастей Takata взлетели в цене на 16% на сообщениях WSJ, что компания может уже в пятницу договориться с властями США о прекращении дела о неисправных подушках безопасности. По словам источников, компания признает свою вину и выплатит штраф в размере около $1 млрд.

Нефть слабо растет в пятницу, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск выросла на 5 центов - до $56,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 7 центов - до $53,08 за баррель.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Направление движения цен сильно будет зависеть от соблюдения странами согласованных в 2016 год квот", - констатирует банк BNP Paribas.

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Проблемой для ОПЕК является при этом то, как сократить рекордно высокий уровень запасов нефти до нормального уровня до того, как американские производители воспользуются выросшими ценами и нарастят производство, пишет The Wall Street Journal.

