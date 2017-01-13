.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Глава СКР: важно защитить тех предпринимателей, кто честно ведет бизнес
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин считает, что важно защитить права и собственность тех предпринимателей, кто честно ведет свой бизнес. Об этом он заявил в интервью "Российской газете", комментируя, как отразятся на бизнесе...
 
За год ущерб от финансовых пирамид снизился почти втрое
Усилия Центрального банка по борьбе с финансовыми пирамидами дают свои плоды. Так, в 2016 году ущерб от них снизился почти втрое, рассказал "Известиям" начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом...
 
Как хотят защитить рунет
Минэкономразвития предложило альтернативу законопроекту Минкомсвязи о суверенном интернете. В конце декабря замминистра экономического развития Николай Подгузов написал письмо в Минкомсвязи, в котором раскритиковал написанный последним законопроект...
 
13 января 2017 года 09:30

Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг, причем Nasdaq Composite прервал серию повышений, длившуюся семь сессий.

Инвесторы оценивали прошедшую накануне пресс-конференцию избранного президента США Дональда Трампа, комментарии руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) и макроэкономические статданные.

На пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, хотя именно эти его обещания стали главными причинами подъема фондовых рынков США после выборов президента.

По словам председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джеймса Балларда, политические перемены, запланированные новой администрацией, скорее всего, дадут результат в следующем году, а не в текущем.

В отличие от своих коллег из Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), Дж.Баллард, известный сторонник мягкой ДКП, по-прежнему ожидает всего одного повышения базовой ставки в США в текущем году вместо прогнозируемых большинством трех подъемов.

Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, в свою очередь, поддержал три повышения ставки в 2017 году и отметил силу американской экономики. По его мнению, инфляция в стране достигнет таргетируемого уровня в 2% в этом или следующем году.

Их коллега из ФРБ Атланты Дэннис Локхарт занял умеренную позицию и заявил, что его прогноз - два подъема ставки до конца года.

Как стало известно в четверг, число первичных заявок на пособия по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 10 тыс. и составило 247 тыс. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали увеличения показателя на 23 тыс.

Вместе с тем индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в декабре увеличился на 1,8% относительно того же месяца годом ранее, максимальными темпами с весны 2012 года. Основной причиной повышения стало восстановление цен на нефть.

Цена бумаг банка JPMorgan Chase, который отчитается за четвертый квартал 2016 года в пятницу, снизилась в четверг на 1%.

Акции авиаперевозчика Delta Air Lines подешевели на 1,1%, несмотря на то, что прибыль компании за минувший квартал совпала с ожиданиями рынка, а выручка оказалась лучше прогнозов.

Цена бумаг Boeing Inc. опустились на 0,7%, хотя на предварительных торгах котировки росли на сообщениях СМИ о том, что индийский перевозчик SpiceJet может вскоре заказать у нее около 90 самолетов на сумму $10 млрд.

Капитализация производителя лазерного оборудования Applied Optoelectronics взлетела на 31% после того, как компания повысила прогноз годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 января уменьшился на 63,28 пункта (0,32%) и составил 19891 пункт.

Standard & Poor's 500 опустился на 4,88 пункта (0,21%) - до 2270,44 пункта.

Nasdaq Composite потерял 16,16 пункта (0,29%) и составил 5547,49 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу, инвесторы реагируют на статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, более широкий Topix - на 0,5%.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 3,14% на новости, что власти Южной Кореи допросили заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Четверка крупнейших банков Австралии (Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking) потеряла более 1,4% капитализации на фоне неопределенности по поводу будущей политики Дональда Трампа на посту президента США. Эти финкомпании резко выросли после президентских выборов.

Акции производителя автозапчастей Takata взлетели в цене на 16% на сообщениях WSJ, что компания может уже в пятницу договориться с властями США о прекращении дела о неисправных подушках безопасности. По словам источников, компания признает свою вину и выплатит штраф в размере около $1 млрд.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу, инвесторы реагируют на статданные из Китая.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific в ходе торгов уменьшился на 0,4%; до этого индикатор рос 4 сессии подряд.

Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,8%, южнокорейский индекс Kospi - 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, более широкий Topix - на 0,5%.

Как сообщалось, внешнеторговый оборот Китая по итогам 2016 года снизился на 0,9% и составил 24,33 трлн юаней ($3,53 трлн), свидетельствуют данные Главного таможенного управления страны.

Объем экспорта уменьшился на 2% - до 13,84 трлн юаней, в то время как импорт увеличился на 0,6% и достиг 10,49 трлн юаней.

Ценные бумаги Samsung Electronics подешевели на 3,14% на новости, что власти Южной Кореи допросили заместителя председателя правления Samsung Electronics Ли Че Ёна по подозрению в причастности компании к коррупционному скандалу вокруг президента страны Пак Кын Хе.

Ли Че Ён является фактическим руководителем корпорации после того, как его отец и глава компании Ли Гон Хи перенес инфаркт в прошлом году.

Четверка крупнейших банков Австралии (Westpac, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank и Australia and New Zealand Banking) потеряла более 1,4% капитализации на фоне неопределенности по поводу будущей политики Дональда Трампа на посту президента США. Эти финкомпании резко выросли после президентских выборов.

Акции производителя автозапчастей Takata взлетели в цене на 16% на сообщениях WSJ, что компания может уже в пятницу договориться с властями США о прекращении дела о неисправных подушках безопасности. По словам источников, компания признает свою вину и выплатит штраф в размере около $1 млрд.

Нефть слабо растет в пятницу, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск выросла на 5 центов - до $56,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 7 центов - до $53,08 за баррель.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Направление движения цен сильно будет зависеть от соблюдения странами согласованных в 2016 год квот", - констатирует банк BNP Paribas.

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Проблемой для ОПЕК является при этом то, как сократить рекордно высокий уровень запасов нефти до нормального уровня до того, как американские производители воспользуются выросшими ценами и нарастят производство, пишет The Wall Street Journal.

Нефть слабо растет в пятницу, удерживая завоеванные в четверг позиции, благодаря серии заявлений добывающих стран о снижении производства сырья в январе и позитивной статистике из Китая, который активно наращивает закупки нефти.

Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день, темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%, в 2017 году увеличение импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск выросла на 5 центов - до $56,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 7 центов - до $53,08 за баррель.

Внимание участников рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха сказал в четверг, что его страна снизила производство топлива больше чем на 486 тыс. баррелей в день, требуемых договоренностями с ОПЕК, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа видит возможность снижения производства его страной на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с. Ирак уменьшил добычу на 170 тыс. б/с и в ближайшее время выйдет на требуемый соглашениями уровень снижения в 210 тыс. Россия также выполняет свои обязательства и сократила добычу даже больше в первые десять дней января, чем насчитывали компании, сообщил журналистам в четверг глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Направление движения цен сильно будет зависеть от соблюдения странами согласованных в 2016 год квот", - констатирует банк BNP Paribas.

Первое заседание комитета, на котором будут рассмотрены первые итоги действия соглашения о сокращении добычи, состоится 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ.

Проблемой для ОПЕК является при этом то, как сократить рекордно высокий уровень запасов нефти до нормального уровня до того, как американские производители воспользуются выросшими ценами и нарастят производство, пишет The Wall Street Journal.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
13 января 2017 года 11:14
"Длинные" ОФЗ сегодня могут подешеветь на 0,1-0,2 п.п - Промсвязьбанк
"Вчера котировкам ОФЗ не только удалось отыграть ощутимые потери предыдущего дня, но и обновить максимумы года. Доходности рублевых гособлигаций с погашением в 2021 г. и позднее опустились сразу на 10-20 б.п. до 7,9-8,25%, что, впрочем, вписывается в рамки глобальных тенденций. Так, доходности...    читать дальше
.
13 января 2017 года 10:57
Доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. - Exness
Сегодня доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. Новость о сокращении Саудовской Аравией добычи нефти до менее чем 10 млн барр. в сутки поддержала цены на нефть марки Brent, которые вышли к отметке $56 за баррель. Позитивные сигналы звучат и со стороны РФ. По словам Новака, в первую...    читать дальше
.
13 января 2017 года 10:41
Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности - Росбанк
"Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности под давлением иностранных покупателей, "кривая" продолжает обновлять минимумы по доходности последних 2-3 лет. Наиболее сильно смотревшийся вчера "средний участок кривой" открыл сегодняшнюю сессию на уровнях 7,89% годовых (5-летние 26217), длинный...    читать дальше
.
13 января 2017 года 10:20
Рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику, индекс ММВБ из-за укрепления рубля отрицательную. На графике российского индекса ERUS в январе мы наблюдаем "боковую" динамику, что соответствует динамике цен на нефть. Нефтяные графики находятся в "зоне быков". Мы по-прежнему рекомендуем...    читать дальше
.
13 января 2017 года 10:20
Доллар и евро немного подросли в начале торгов пятницы, рубль снижается на фоне стабильной нефти
Москва. 13 января. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти.    читать дальше
.
13 января 2017 года 10:10
ИК "Открытие Капитал" снизила рейтинг акций Соллерса до "держать" в связи с ростом котировок
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила рекомендацию для акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет 569 рублей за штуку. По данным...    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:59
Фондовый рынок начнет торги нейтрально - ИК "Атон"
пециалисты ИК "Атон" полагают, что в пятницу российский фондовый рынок начнет торги нейтрально.    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:57
Утром российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс" - "Открытие Брокер"
начале дня российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс", но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Отечественная валюта также может вернуть часть завоёванных позиций...    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:55
На рынке рублевых корпоративных бондов в пятницу не сложится ярко выраженной динамики
Москва. 13 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:50
По индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов - Промсвязьбанк
"Учитывая довольно активные вчерашние распродажи по ряду "фишек", мы полагаем, что по индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов в течение дня во главе с акциями "Сбербанка" – данные по прибыли за декабрь вряд ли разочаруют", - отмечают аналитики...    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:45
Доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей - ИФ "Олма"
егодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Пара доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей, полагает начальник управления торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:45
Утренние прогнозы: возможно небольшое повышение
По прогнозам аналитиков, сегодня утром на рынке акций возможно небольшое движение вверх.    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:21
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $56 за...    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:12
Сегодня у Brent, вероятно, будет возможность удержать завоеванные позиции - eToro
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал...    читать дальше
.
13 января 2017 года 09:06
Рубль может частично скорректироваться - InstaForex
"На данном этапе ситуация на нефтяном "фронте" выглядит благоприятно, подогревая интерес к рублю. Сегодня состоится неформальная встреча министров стран ОПЕК, и, судя по всему, мы снова услышим ряд обнадеживающих заявлений из уст производителей. Фактором риска для нашей валюты может стать...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.