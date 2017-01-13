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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
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13 января 2017 года 10:20

Рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Вчера индекс РТС показал положительную динамику, индекс ММВБ из-за укрепления рубля отрицательную. На графике российского индекса ERUS в январе мы наблюдаем "боковую" динамику, что соответствует динамике цен на нефть. Нефтяные графики находятся в "зоне быков". Мы по-прежнему рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора. Восстановление потребительского спроса в этом году будет медленным – счастливые времена, когда флагманы сектора ритейла могли каждый год расширять свои торговые площади на 25%, остались позади", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент Андрей Верников.

Опубликовано: /ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"/
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