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13 января 2017 года 09:12
Сегодня у Brent, вероятно, будет возможность удержать завоеванные позиции - eToro
В четверг котировки Brent продолжили свое победное "шествие на север", констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. За два дня баррель подорожал уже более чем на 5%, превысив отметку 56. И в этом заслуга отнюдь не только слабого доллара, силы которого заметно подорвал Трамп. Несмотря на ощутимый прирост запасов углеводородов на прошлой неделе, который превысил 4 млн баррелей, Brent уверенно двигалась в северном направлении. Дело в том, что вместе с неблагоприятными показателями запасов и добычи были опубликованы впечатляющие данные по загруженности американских НПЗ, которые показали рекордные с 1989 года объемы. Но основное внимание трейдеров по-прежнему направлено на ОПЕК+. Здесь, по крайней мере, на словах, все выглядит как нельзя лучше. Саудовская Аравия заявила, что уже сократила производство сильнее, чем предполагалось. Причем саудиты выразили готовность к рассмотрению возможного продления сделки еще на шесть месяцев в случае необходимости. Тем временем министр нефти ОАЭ сообщил, что его страна и другие государстве Персидского залива урезали объемы добычи в соответствии с установленными квотами. Порадовал даже Ирак, который, как оказалось, договаривается с международными компаниями о снижении добычи, "Судя по настрою нефтепроизводителей, от сегодняшней неформальной встречи министров нефти ОПЕК стоит ждать позитива. После недавней просадки актива многие страны поторопились убедить рынки в том, что все идет по плану и договоренности соблюдаются. Чтобы поддержать цены, мы можем услышать заявления министров в подобном ключе. Так что сегодня у Brent, вероятно, будет возможность удержать завоеванные позиции. Однако нельзя исключать частичной фиксации прибыли перед уходом игроков на выходные и в ожидании свежих данных по буровым от Baker Hughes", - заключает специалист eToro.
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13 января 2017 года 11:14
"Вчера котировкам ОФЗ не только удалось отыграть ощутимые потери предыдущего дня, но и обновить максимумы года. Доходности рублевых гособлигаций с погашением в 2021 г. и позднее опустились сразу на 10-20 б.п. до 7,9-8,25%, что, впрочем, вписывается в рамки глобальных тенденций. Так, доходности... читать дальше
.13 января 2017 года 10:57
Сегодня доллар продолжит консолидацию в диапазоне 59,1–60,1 руб. Новость о сокращении Саудовской Аравией добычи нефти до менее чем 10 млн барр. в сутки поддержала цены на нефть марки Brent, которые вышли к отметке $56 за баррель. Позитивные сигналы звучат и со стороны РФ. По словам Новака, в первую... читать дальше
.13 января 2017 года 10:41
"Рынок ОФЗ продолжает путь вниз по доходности под давлением иностранных покупателей, "кривая" продолжает обновлять минимумы по доходности последних 2-3 лет. Наиболее сильно смотревшийся вчера "средний участок кривой" открыл сегодняшнюю сессию на уровнях 7,89% годовых (5-летние 26217), длинный... читать дальше
.13 января 2017 года 10:20
Рекомендуем воздерживаться от покупки акций потребительского сектора - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"
"Вчера индекс РТС показал положительную динамику, индекс ММВБ из-за укрепления рубля отрицательную. На графике российского индекса ERUS в январе мы наблюдаем "боковую" динамику, что соответствует динамике цен на нефть. Нефтяные графики находятся в "зоне быков". Мы по-прежнему рекомендуем... читать дальше
.13 января 2017 года 10:20
Москва. 13 января. Доллар США и евро немного подросли на "Московской бирже" в начале торгов пятницы; рубль слегка снизился к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. читать дальше
.13 января 2017 года 10:10
Инвестиционная компания (ИК) "Открытие Капитал" понизила рекомендацию для акций "Соллерса" (MOEX: SVAV) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре ИК. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ИК, осталась без изменения и составляет 569 рублей за штуку. По данным... читать дальше
.13 января 2017 года 09:59
пециалисты ИК "Атон" полагают, что в пятницу российский фондовый рынок начнет торги нейтрально. читать дальше
.13 января 2017 года 09:57
начале дня российский рынок акций может вновь попытаться выйти в "плюс", но оснований для оптимизма явно недостаточно, чтобы переломить краткосрочную нисходящую тенденцию, полагает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Отечественная валюта также может вернуть часть завоёванных позиций... читать дальше
.13 января 2017 года 09:55
Москва. 13 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.13 января 2017 года 09:50
По индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов - Промсвязьбанк
"Учитывая довольно активные вчерашние распродажи по ряду "фишек", мы полагаем, что по индексу ММВБ сегодня есть шансы открыться выше и продвинуться в район 2225-2230 пунктов в течение дня во главе с акциями "Сбербанка" – данные по прибыли за декабрь вряд ли разочаруют", - отмечают аналитики... читать дальше
.13 января 2017 года 09:45
егодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Пара доллар-рубль, скорее всего, останется в диапазоне 59-60 рублей, полагает начальник управления торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев. читать дальше
.13 января 2017 года 09:45
По прогнозам аналитиков, сегодня утром на рынке акций возможно небольшое движение вверх. читать дальше
.13 января 2017 года 09:30
Внимание участников нефтяного рынка по-прежнему приковано к тому, как страны соблюдают согласованные квоты
Американские фондовые индексы завершили в "минусе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в пятницу. Нефть слабо растет в пятницу. читать дальше
.13 января 2017 года 09:21
Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2215 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $56 за... читать дальше
.13 января 2017 года 09:06
"На данном этапе ситуация на нефтяном "фронте" выглядит благоприятно, подогревая интерес к рублю. Сегодня состоится неформальная встреча министров стран ОПЕК, и, судя по всему, мы снова услышим ряд обнадеживающих заявлений из уст производителей. Фактором риска для нашей валюты может стать... читать дальше
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