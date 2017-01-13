Рубль может частично скорректироваться - InstaForex

"На данном этапе ситуация на нефтяном "фронте" выглядит благоприятно, подогревая интерес к рублю. Сегодня состоится неформальная встреча министров стран ОПЕК, и, судя по всему, мы снова услышим ряд обнадеживающих заявлений из уст производителей. Фактором риска для нашей валюты может стать потенциальное восстановление доллара, которое будет возможным, если США опубликуют сильные данные по розничным продажам. Кроме того, определенную роль способна сыграть возможная фиксация прибыли перед выходными, особенно учитывая перекупленность нашей валюты. Однако это давление частично нивелируется поддержкой со стороны сырьевого сегмента. В этом случае доллар завершит неделю под отметкой 61 руб., в районе 59,50 руб.", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.