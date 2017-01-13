Индекс ММВБ откроет пятничные торги незначительным изменением - Инвестиционная палата

"Индекс ММВБ откроет пятничные торги незначительным изменением. В течение дня возможны новые попытки возобновить рост на фоне относительно стабильных цен на нефть. Если рассматривать текущую ситуацию как формирование "боковика" 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, покупки оправданы около 2200 и ниже. Дополнительное влияние на ход торгов может оказать старт сезона отчетности в США. В 16:30 мск будут опубликованы данные по розничным продажам, индексу цен производителей за декабрь", - указывает управляющий активами Инвестиционной палаты Александр Волынский.