Рубль стабилен к евро и заметно подрастает к доллару в четверг вечером благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 59,3275 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 42 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов (в ходе торгов доллар опускался до 59,0875 руб./$1, обновив тем самым минимум с июля 2015 года). Евро при этом стоил 63,2075 руб./EUR1, прибавив всего 7,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 20 копеек, до 61,07 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару 12 января связано с продолжающимся ростом на нефтяных площадках и снижением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. Нефтяной рынок восстанавливается в четверг после падения в начале недели, инвесторы оценивают данные о загруженности НПЗ в Штатах и снижение курса доллара. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск выросла на 1,7% - до $56,04 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,45% - до $53,01 за баррель.

Накануне министерство энергетики США сообщило, что, несмотря на рост запасов нефти, американские НПЗ переработали 17,1 млн баррелей нефти за минувшую неделю - это рекордный объем с 1989 года. Позитивным фактором для нефтяного рынка стали также заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и добывает теперь менее 10 млн баррелей нефти в сутки. Глава нефтяного ведомства Алжира Нуреддин Бутарфа также указал на возможность снижения производства топлива на 60-65 тыс. б/с вместо требуемых 50 тыс. б/с.

Кроме того, рост нефтяных котировок поддерживает падение доллара, что делает более выгодными инвестиции в сырьевые товары. К 19:00 МСК доллар упал к евро на 0,7%, до $1,0655, а к иене падение составляет 1,2%, до 114 иен.

"Сегодня рубль демонстрирует уверенный рост по отношению к доллару благодаря дорожающей нефти и отсутствию негативных новостей с состоявшейся накануне вечером пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа. При этом сегодня подрастают практически все российские активы, что отражает общий позитивный настрой иностранных инвесторов в отношении России. Соответственно, это мы видим и на курсе рубля. Кроме того, в четверг на Гайдаровском форуме выступил глава Минфина Антон Силуанов, заявив, что, по его мнению, рубль находится на равновесных уровнях, обусловленных как спросом-предложением на рынке, так и денежными валютными потоками", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль с открытия биржевой сессии растет к доллару. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть - нефтяные контракты Brent поднялись к $56 за баррель благодаря еженедельной отчетности министерства энергетики США. Запасы нефти увеличились, как и запасы бензина и дистиллятов. Но положительный момент заключается в том, что увеличилась загруженность нефтеперерабатывающих заводов, что можно расценивать как признак роста внутреннего потребления нефтепродуктов. Кроме того, неожиданно снизился доллар - как против основных мировых валют, так и против сырьевых. Основные движения пришлись на период после конференции нового президента США Дональда Трампа.

"В целом можно отметить общее разочарование рынков, не получивших ответы на свои ключевые вопросы. Основные высказывания касались внешней политики, в частности, отношений США с Россией. Также была затронута тема будущих отношений американского бизнеса и власти. И весьма поверхностно была затронута тема новых финансовых стимулов для американской экономики и тема нового налогообложения", - отметил В.Зотов.

"По мере восстановления цен на нефть рубль восстановил свои позиции, - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Тем не менее динамика вряд ли будет активной, так как особых предпосылок для сильных изменений сейчас нет. Российская валюта может как продолжить укрепление, так и показать некоторое ослабление, но ориентироваться стоит на коридор 58-61 руб./$1. Учитывая вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа, надежда на некоторое потепление отношений США и России сохраняется, поэтому спекулянты усилят покупки рубля в среднесрочной перспективе".

"Если посмотреть на рынок ОФЗ, то мы уже сейчас увидим серьезный приток спекулятивного капитала. С одной стороны, это дает рублю возможность для укрепления, с другой - создает предпосылки для будущего падения, так как спекулятивные деньги могут очень быстро уйти с рынка. Тем не менее на этой неделе рубль будет стабильным, а уже на следующей неделе имеет все шансы на продолжение заметного укрепления, поэтому планка в 58 руб./$1 может быть взята. Что касается опасений относительно вмешательства ЦБ РФ на рынок, то сейчас это вряд ли произойдет. Цены барреля нефти в рублях при 61 руб./$1 и нынешних ценах близка к 3,2 тыс. рублей, что является относительно комфортным уровнем. А вот дальнейшее укрепление должно вызывать беспокойство", - считает А.Люшин.

"Мы по-прежнему отмечаем локальную переоцененность рубля относительно текущих нефтяных котировок, образовавшуюся во многом за счет спроса глобальных инвесторов на российские активы, соответственно, в случае коррекции на глобальных рынках по факту инаугурации Трампа эта переоцененность может нивелироваться. Исходя из этого, видим риски коррекции пары "доллар/рубль" в район 61,50-62 руб./$1 на горизонте ближайших недель. В случае восстановления нефтяных котировок выше $56 за баррель по смеси Brent и сохранения спроса нерезидентов на российские активы видим риски снижения пары в диапазон 58,50-59 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 66,36 копейки, до 59,4978 руб./$1, и понизил курс евро на 24,25 копейки, до 63,2759 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 76,46 копейки по отношению к среде и составил 59,3784 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 86,59 копейки по отношению к 11 января и составил 59,349 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 691,626 млн, из которых $1 млрд 178,483 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 513,143 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 18,86 копейки по отношению к среде - до 63,1847 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК четверга потерял 17,3 копейки по отношению к 11 января и составил 63,1707 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR479,714 млн, из которых EUR198,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR280,747 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранилась на уровне предыдущего дня, составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,42% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц - 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,59% годовых.