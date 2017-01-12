Рынок акций просел к 2210 пунктам по ММВБ из-за укрепления рубля на сильной нефти, раллировали АЛРОСА и Аэрофлот

Москва. 12 января. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2210 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и угасающих надежд на скорую отмену санкций США к России; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях из Индонезии, а раллировали акции "Аэрофлота" и бумаги "АЛРОСА" после сильного отчета за 2016 год.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2212 пунктов (-0,3%), индекс РТС вырос до 1175,28 пункта (+1,7%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,8%.

Доллар подешевел до 59,29 рубля (-0,46 рубля) - минимума за 1,5 года.

В лидерах отката выступили акции "Норникеля" (-4,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%).

Выросли акции "АЛРОСА" (+5,8%), "Аэрофлота" (+7,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,2%).

Поддержку акциям "АЛРОСА" оказал отчет компании за 2016 год: реализация алмазов и бриллиантов компании выросла на 26%, до $4,486 млрд.

На пресс-конференции в среду избранный президент США Дональд Трампа не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармацевтические компании, пишет The New York Times.

Главными темами обсуждения стали отношения с Россией и Китаем. Д.Трамп заявил, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признал, что это может у него не получиться. Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент подчеркнул, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (опустилась Япония на фоне укрепления иены и просел Китай), минусуют Европа, возобновилось снижение в США (индекс S&P 500 просел на 0,7%), однако раллирует нефть на фоне ослабления доллара.

Доллар сдал позиции из-за того, что инвесторы в выступлении Д.Трампа не дождались деталей экономического плана нового президента - более конкретных данных об инвестициях в инфраструктуру, торговой политике США и поддержке американского бизнеса.

В США число первичных заявок на пособие по безработице выросло на прошлой неделе до 247 тыс. при прогнозах роста до 255 тыс.

Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей, американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге снизился на 579 тыс. баррелей.

Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. Игроков обнадежили также новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии. BMI Research считает, что уровень соблюдения согласованных добывающими странами квот составит около 73%, а это выше привычного для ОПЕК уровня.

В то же время производство нефти в США растет и достигло рекордных с апреля 8,9 млн баррелей в сутки. О планах увеличения нефтедобычи заявил Казахстан.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в четверг составила $56,19 за баррель (+2%), февральская цена WTI - $53,22 за баррель (+1,9%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, европейские индексы в четверг не показали выразительной динамики, проигнорировав позитивную статистику по промышленному производству в еврозоне. Российские активы потеряли в цене, несмотря на рост нефтяных котировок. Цены на "черное золото" поддержали новости из Абу-Даби, где проводится Международный энергетический форум. Министр нефти Саудовской Аравии заявил, что договоренности по сокращению добычи "черного золота", согласованные в Вене, уже исполнены. О готовности снизить добычу углеводородов также заявили представители Кувейта и Ирака.

Против рынка выросли акции "АЛРОСА", а акции "Норникеля" упали вслед за ценами на никель после известий, что Индонезия разрешит экспорт никелевой руды. К вечеру цены на никель восстановились, однако бумаги ГМК остались в ощутимом "минусе", поэтому не исключена их коррекция вверх в ближайшее время.

В пятницу будут опубликованы индексы цен производителей и данные по розничным продажам в США, а Китай опубликует статистику по экспорту и импорту.

Как отмечает аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова, в четверг рынок акций просел по индексу ММВБ на все еще низких после новогодних праздников объемах торгов. Позитив вокруг нефти поддерживают публикации в СМИ по поводу сокращения добычи странами ОПЕК. Так, Ирак подтвердил сокращение добычи нефти в объеме, предусмотренном соглашением ОПЕК, до конца января, а Саудовская Аравия уже превысила целевой уровень сокращения нефтедобычи еще в ноябре.

Из других заметных новостей на отечественном рынке можно отметить заявление министра финансов Антона Силуанова о том, что в текущем году никаких исключений при выполнении постановления правительства о выплате госкомпаниями 50% от чистой прибыли не предполагается. Эта новость должна оказать поддержку, в первую очередь, бумагам "Газпрома" (MOEX: GAZP), а также может стать дополнительным фактором привлекательности отечественного фондового рынка для глобальных инвесторов.

Акции "Норникеля" упали на новостях, что Индонезия может до конца текущей недели принять решение об отмене экспортных ограничений для горнодобывающих компаний. На этом фоне стоимость никеля на LME опускалась даже ниже $10 тыс., однако потом вернулась обратно на свои уровни, отмечает С.Кирсанова.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть возвратилась на уровни выше $55 за баррель, а избранный президент США Д.Трамп не сказал чего-либо неожиданно негативного в адрес РФ. Соответственно, диспозиция на рынке остается прежней. Бумаги "АЛРОСА" решили отыграть новости о росте выручки на 26% за 2016 год, бумаги "Аэрофлота" выросли на фоне известий об увеличении перевозки пассажиров за год на 11%, а слабо смотрелись в четверг металлурги и нефтяники из-за укрепляющегося рубля.

Рубль сильнее всего отреагировал на заявления Д.Трампа, но и перспективы снижения ставки ЦБ РФ также имеют свое влияние.

Нефть смогла проигнорировать статистику из США, показавшую рост запасов сырой нефти и нефтепродуктов, а также добычи. Поводом для роста послужил слабый доллар и некоторые дополнительные факторы. В частности, по информации S&P Global Platts, потребление нефти в КНР в ноябре выросло на 4,1% в годовом выражении (до 11,44 млн б/с) на фоне падения внутренней добычи на 10%. Работники Royal Dutch Shell в Габоне начали в четверг бессрочную забастовку, что может привести к снижению поставок на внешний рынок.

На конференции в ОАЭ министры нефти OPEC делают весьма оптимистичные заявления. Саудовский министр энергетики ожидает роста спроса в текущем году более чем на 1 млн баррелей и более дефицитный рынок через 2-3 года. Министр нефти Кувейта сообщил, что его страна уже снизила производство на большую величину, чем это предусматривалось соглашением. Министр нефти Ирака отметил, что экспорт был снижен на 170 тыс. б/с, а на текущей неделе он упадет еще на 40 тыс. б/с. Китайская CNPC ожидает, что импорт сырой нефти в 2017 году в КНР увеличится на 5,3% (до 396 млн баррелей), или около 8 млн б/с. Столь плотный поток позитива для нефти смог перекрыть негативное влияние отчета американского Минэнерго.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что доллар дешевеет к основным валютам, поскольку долгожданное выступление Д.Трампа не прояснило перспективы бюджетной политики в США, разочаровав тех, кто надеялся на скорое объявление о предстоящем стимулировании экономики. В ходе первой после победы на выборах встречи с прессой избранный президент США ничего не сказал по поводу предполагаемого снижения налогов и повышения расходов на инфраструктуру. Из-за ослабления американской валюты нефть становится более дешевой для покупателей, пользующихся валютами, против которых доллар падает.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев также обращает внимание на то, что ожидания скорой отмены антироссийских санкций ослабли, пресс-конференция Д.Трампа оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Отсутствие конкретики по фискальному стимулированию экономики и взаимодействию с ключевыми торговыми партнерами заставляет предполагать постепенный отход от радикальных заявлений периода выборной кампании. На этом фоне прежние установки участников рынка (покупать доллар и акции американских компаний) вынуждены будут пройти проверку на прочность. Если фискальное стимулирование окажется в силу бюджетных ограничений меньших размеров, чем заявлялось, то меньшим окажется и положительный эффект от него, выраженный в ускорении темпов роста экономики США, а вслед за ним и других стран. Вопрос стимулирования - ключевой, но подробностей не прозвучало. Вероятно, придется ждать еще пару месяцев - до начала разработки бюджета на следующий год.

Вторая волнующая тема - отношения США с Россией. В ожидании нормализации отношений и отмены санкций российский риск активно покупался инвесторами последние 2 месяца (индекс РТС вырос на 20% после победы Д.Трампа на выборах). Однако прозвучавшие в среду заявления по санкционной теме заставляют умерить пыл оптимистов. Во-первых, Д.Трамп не считает, что Барак Обама "зашел слишком далеко", введя санкции в отношении РФ. Во-вторых, кандидат на пост госсекретаря Р.Тиллерсон считает целесообразным сохранить статус-кво в отношении санкций до выработки нового подхода в отношениях с РФ. Таким образом, будущие первые лица Америки не спешат отказываться от санкционного давления. Осознание этого способно поубавить оптимизма у участников рынка, делавших ставку на скорую нормализацию отношений между странами.

Если суммировать сказанное Д.Трампом, то в этом трудно найти поддержку для российского рынка акций. Однако растущая нефть скрашивает картину в четверг.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в четверг в снижении лидировали акции QIWI (MOEX: QIWI) (-3,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-3,6%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,1%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+9,6%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+8,7%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,9%), "Квадры" (MOEX: TGKD) (+4,1% и +4,4% "префы"), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+3,7%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,4%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 38,818 млрд рублей (из них 8,443 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 6,119 млрд рублей - на "Норникель").