Цены евробондов РФ в четверг восстанавливаются вслед за UST и нефтью после падения накануне

Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют восстановительный рост после падения накануне благодаря растущей нефти и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 15 базисных пунктов к уровню закрытия среды, составив 120,5% от номинала, что соответствует доходности 2,39% годовых (снижение на 4 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 11 января на 16 базисных пунктов, составив 101,11% от номинала. Доходность при этом снизилась на 5 базисных пунктов - до 1,54% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился по сравнению с 11 января всего на 1 пункт и составил 85 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 89 базисных пунктов - до 114,01% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 4,93% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 81 базисный пункт - до 110,11% от номинала (доходность снизилась также на 5 пунктов и составила 4,92% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 68 пунктов, до 103,58% от номинала (доходность снизилась на 9 пунктов - до 4,28% годовых), с погашением в 2023 году - на 44 пункта, до 106,51% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 3,76% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций мы наблюдаем позитивный отскок цен после снижения накануне благодаря росту нефтяных котировок и позитивной динамике базовых активов - US Treasuries. Кроме того, итоги пресс-конференции избранного президента Дональда Трампа тоже в целом оказались позитивными для российских активов, в том числе евробондов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Цены на нефть активно растут в четверг на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:24 МСК выросла на 1,58% - до $55,97 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,45% - до $53,01 за баррель. Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев. Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук, а Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.