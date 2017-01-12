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Главная / Мнения аналитиков / Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670 - eToro
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12 января 2017 года 16:58
Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670 - eToro
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К тому же текущая фиксация прибыли носит в том числе и психологический характер. Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670, которая ранее неоднократно препятствовала росту пары. Также стоит учитывать фактор риска в виде завтрашнего блока статистики по розничным продажам в США. Если выйдут сильные результаты, это станет подтверждением устойчивости экономики страны и поводом для возвращения долларовых "быков", - отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.
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12 января 2017 года 19:40
Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть. читать дальше
.12 января 2017 года 19:20
Рынок акций просел к 2210 пунктам по ММВБ из-за укрепления рубля на сильной нефти, раллировали АЛРОСА и Аэрофлот
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2210 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и угасающих надежд на скорую отмену санкций США к России; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях из Индонезии, а раллировали акции "Аэрофлота" и бумаги "АЛРОСА" после сильного отчета за 2016 год. читать дальше
.12 января 2017 года 18:53
"Несмотря на продолжающийся рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 56 долларов, российский фондовый рынок во второй половине торгов скорректировался. Негативным фактором стали динамика европейских площадок и настроения на американских рынках. Так, к нашему закрытию... читать дальше
.12 января 2017 года 18:40
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют восстановительный рост после падения накануне благодаря растущей нефти и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.12 января 2017 года 18:30
Пока котировки нефти держатся в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель Brent, рубль будет стабилен - "Аналитика Онлайн"
"Именно с ценами на нефть связан позитив в российском рубле. Также поддержку российской валюте косвенно оказало вчерашнее выступление нового президента США Дональда Трампа, после которого американский доллар начал снижаться на международном рынке Форекс, а цены на сырье пошли вверх. Мы считаем,... читать дальше
.12 января 2017 года 17:55
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились. Аналитики Citi по-прежнему дают рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Газпрома"... читать дальше
.12 января 2017 года 17:28
Индекс ММВБ в ближайшие дни может приступить к полноценной коррекции с целью в районе 1920 пунктов - Альфа-Форекс
а российских рынках наблюдаются противоречивые настроения, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Рублевый ММВБ за день потерял около 0,5%, приблизившись к психологической отметке 2200 пунктов, в то время как РТС подскочил более чем на 1,7% до 1175,38. Долларовый... читать дальше
.12 января 2017 года 16:38
крепление рубля продолжит оказывать давление на индекс ММВБ, который пока испытывает дефицит идей для роста. К тому же, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, крепкий рубль негативно скажется на доходах экспортных компаний металлургии, нефти и газа. Поскольку слабый рубль был одним из... читать дальше
.12 января 2017 года 16:13
На предстоящей неделе USD/RUB будет торговаться на уровне 58,50-60,50, EUR/RUB - 62,50-64,00 - Абсолют Банк
"Предстоящая неделя будет ознаменована сразу двумя важнейшими событиями: публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и инаугурацией избранного президента США. Для участников рынка церемония инаугурации важна, поскольку Дональд Трамп пообещал сразу после нее представить план... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
урс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 15:30
Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть. читать дальше
.12 января 2017 года 15:22
"Торги четверга российский фондовый рынок проводит на позитивной территории. Этому способствуют как динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост запасов нефти и добычи в Штатах, закрепилась выше 55 долларов, так и рост европейских площадок, где основные индексы... читать дальше
.12 января 2017 года 14:23
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%... читать дальше
.12 января 2017 года 13:58
"В среду рынок сделал последнее обманное движение, причем как на паре евро-доллар, так и на рубле, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - В среду евро пошел вниз после 10:30 мск от отметки 1.0555 и без всякого видимого повода опускался до 1.0454. Казалось, разворот сломлен, столь глубокий... читать дальше
.12 января 2017 года 13:26
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил... читать дальше
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