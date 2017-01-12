.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль стабилен к евро и заметно подрастает к доллару в четверг днем благодаря дорожающей нефти
.
ГЛАВНОЕ
Росстат подтвердил оценку по инфляции на уровне 5,4%
Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2016 год на минимальном уровне в новейшей истории России в 5,4%. Рост потребительских цен оказался ниже ожиданий аналитиков
 
Трамп надеется поладить с Путиным, но не уверен, что это ему удастся
Избранный президент США Дональд Трамп заявил в среду, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признает, что это может у него не получиться. "Я надеюсь, что мы с ним поладим. Но есть и немалая вероятность того, что это не...
 
Банки прекратили прием заявок на льготную ипотеку
1 января банки прекратили работу по ипотечным программам с господдержкой. Несмотря на обещания правительства продолжить субсидировать процентные ставки хотя бы до 1 марта 2017 года, госпрограмма завершена. Впрочем, в строительных компаниях...
 
Росимущество выставит на продажу памятники старины
Невостребованным усадьбам и особнякам в России найдут хозяев, а муниципальные музеи получат здания бесплатно. В этом году в стране пройдут первые аукционы, на которые Росимущество выставит культурное наследие, которое находится в плохом...
 
12 января 2017 года 15:30

Рубль стабилен к евро и заметно подрастает к доллару в четверг днем благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 59,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,095 руб./EUR1, опустившись всего на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 30 копеек, до 60,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 66,36 копейки, до 59,4978 руб./$1, и понизил курс евро на 24,25 копейки, до 63,2759 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару в первой половине дня 12 января связано с продолжающимся ростом на нефтяных площадках и снижением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. Цены на нефть активно растут в четверг на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросла на 1,27% - до $55,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,13% - до $52,84 за баррель. В среду нефтяные цены выросли на 2,7-2,8%.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев. Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук. А Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.

В свою очередь доллар дешевеет относительно евро и иены на торгах в четверг на итогах первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. В ходе пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что способствовало ослаблению доллара США относительно других мировых валют. В частности, курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в четверг до $1,065 по сравнению с $1,0582 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 114,3 иены против 115,4 иены накануне.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль с открытия биржевой сессии растет к доллару. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть - нефтяные контракты Brent поднялись выше $55,5 за баррель благодаря еженедельной отчетности министерства энергетики США. Запасы нефти увеличились, как и запасы бензина и дистиллятов. Но положительный момент заключается в том, что увеличилась загруженность нефтеперерабатывающих заводов, что можно расценивать как признак роста внутреннего потребления нефтепродуктов. Кроме того, неожиданно снизился доллар - как против основных мировых валют, так и против сырьевых. Основные движения пришлись на период после конференции нового президента США Дональда Трампа.

"В целом можно отметить общее разочарование рынков, не получивших ответы на свои ключевые вопросы. Основные высказывания касались внешней политики, в частности, отношений США с Россией. Также была затронута тема будущих отношений американского бизнеса и власти. И весьма поверхностно была затронута тема новых финансовых стимулов для американской экономики и тема нового налогообложения", - отметил В.Зотов.

"По мере восстановления цен на нефть рубль восстановил свои позиции, - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Тем не менее, динамика вряд ли будет активной, так как особых предпосылок для сильных изменений сейчас нет. Российская валюта может как продолжить укрепление, так и показать некоторое ослабление, но ориентироваться стоит на коридор 58-61 руб./$1. Учитывая вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа, надежда на некоторое потепление отношений США и России сохраняется, поэтому спекулянты усилят покупки рубля в среднесрочной перспективе".

"Если посмотреть на рынок ОФЗ, то мы уже сейчас увидим серьезный приток спекулятивного капитала. С одной стороны, это дает рублю возможность для укрепления, с другой - создает предпосылки для будущего падения, так как спекулятивные деньги могут очень быстро уйти с рынка. Тем не менее, на этой неделе рубль будет стабильным, а уже на следующей неделе имеет все шансы на продолжение заметного укрепления, поэтому планка в 58 руб./$1 может быть взята. Что касается опасений относительно вмешательства ЦБ РФ на рынок, сейчас это вряд ли произойдет. Цены барреля нефти в рублях при 61 руб./$1 и нынешних ценах близка к 3,2 тыс. рублей, что является относительно комфортным уровнем. А вот дальнейшее укрепление должно вызывать беспокойство", - считает А.Люшин.

"Мы по-прежнему отмечаем локальную переоцененность рубля относительно текущих нефтяных котировок, образовавшуюся во многом за счет спроса глобальных инвесторов на российские активы, соответственно, в случае коррекции на глобальных рынках по факту инаугурации Трампа эта переоцененность может нивелироваться. Исходя из этого, видим риски коррекции пары "доллар/рубль" в район 61,50-62 руб./$1 на горизонте ближайших недель. В случае восстановления нефтяных котировок выше $56 за баррель по смеси Brent и сохранении спроса нерезидентов на российские активы видим риски снижения пары в диапазон 58,50-59 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранилась на уровне предыдущего дня, составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,42% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц - 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
12 января 2017 года 19:40
Рубль стабилен к евро и заметно подрастает к доллару в четверг вечером благодаря дорожающей нефти
Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.    читать дальше
.
12 января 2017 года 19:20
Рынок акций просел к 2210 пунктам по ММВБ из-за укрепления рубля на сильной нефти, раллировали АЛРОСА и Аэрофлот
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2210 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и угасающих надежд на скорую отмену санкций США к России; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях из Индонезии, а раллировали акции "Аэрофлота" и бумаги "АЛРОСА" после сильного отчета за 2016 год.    читать дальше
.
12 января 2017 года 18:53
Индекс ММВБ не удержался в "плюсе" - ИК "ФИНАМ"
"Несмотря на продолжающийся рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 56 долларов, российский фондовый рынок во второй половине торгов скорректировался. Негативным фактором стали динамика европейских площадок и настроения на американских рынках. Так, к нашему закрытию...    читать дальше
.
12 января 2017 года 18:40
Цены евробондов РФ в четверг восстанавливаются вслед за UST и нефтью после падения накануне
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют восстановительный рост после падения накануне благодаря растущей нефти и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.    читать дальше
.
12 января 2017 года 18:30
Пока котировки нефти держатся в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель Brent, рубль будет стабилен - "Аналитика Онлайн"
"Именно с ценами на нефть связан позитив в российском рубле. Также поддержку российской валюте косвенно оказало вчерашнее выступление нового президента США Дональда Трампа, после которого американский доллар начал снижаться на международном рынке Форекс, а цены на сырье пошли вверх. Мы считаем,...    читать дальше
.
12 января 2017 года 17:55
Citi пересмотрел оценку акций нефтегазового сектора РФ, рейтинги не изменились
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились. Аналитики Citi по-прежнему дают рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Газпрома"...    читать дальше
.
12 января 2017 года 17:28
Индекс ММВБ в ближайшие дни может приступить к полноценной коррекции с целью в районе 1920 пунктов - Альфа-Форекс
а российских рынках наблюдаются противоречивые настроения, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Рублевый ММВБ за день потерял около 0,5%, приблизившись к психологической отметке 2200 пунктов, в то время как РТС подскочил более чем на 1,7% до 1175,38. Долларовый...    читать дальше
.
12 января 2017 года 16:58
Для подтверждения восходящего прорыва EUR/USD нужно закрыться над отметкой 1,0670 - eToro
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К...    читать дальше
.
12 января 2017 года 16:38
Индекс ММВБ пока испытывает дефицит идей для роста - "Открытие Брокер"
крепление рубля продолжит оказывать давление на индекс ММВБ, который пока испытывает дефицит идей для роста. К тому же, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, крепкий рубль негативно скажется на доходах экспортных компаний металлургии, нефти и газа. Поскольку слабый рубль был одним из...    читать дальше
.
12 января 2017 года 16:13
На предстоящей неделе USD/RUB будет торговаться на уровне 58,50-60,50, EUR/RUB - 62,50-64,00 - Абсолют Банк
"Предстоящая неделя будет ознаменована сразу двумя важнейшими событиями: публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и инаугурацией избранного президента США. Для участников рынка церемония инаугурации важна, поскольку Дональд Трамп пообещал сразу после нее представить план...    читать дальше
.
12 января 2017 года 15:50
Курс евро/доллар превысил уровень 1,0660 - Forexite
урс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении...    читать дальше
.
12 января 2017 года 15:22
В российских акциях преобладают покупки - ИК "ФИНАМ"
"Торги четверга российский фондовый рынок проводит на позитивной территории. Этому способствуют как динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост запасов нефти и добычи в Штатах, закрепилась выше 55 долларов, так и рост европейских площадок, где основные индексы...    читать дальше
.
12 января 2017 года 14:23
Рынки золота и нефти остаются в центре внимания - Julius Baer
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%...    читать дальше
.
12 января 2017 года 13:58
Началось антидолларовое ралли - ВТБ 24
"В среду рынок сделал последнее обманное движение, причем как на паре евро-доллар, так и на рубле, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - В среду евро пошел вниз после 10:30 мск от отметки 1.0555 и без всякого видимого повода опускался до 1.0454. Казалось, разворот сломлен, столь глубокий...    читать дальше
.
12 января 2017 года 13:26
Трамп поднимает нефть и рубль - TeleTrade
Накануне нефть и рубль пережили сильные события. Котировки марки Brent резко росли в течение дня с 53,6 до 55,6 долларов за баррель на фоне новых свидетельств о снижении поставок экспортёрами, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. И даже резкий рост запасов в США на 4,1 млн барр. не остановил...    читать дальше
.
Страница 1 из 11
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.