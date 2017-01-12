Рубль стабилен к евро и заметно подрастает к доллару в четверг днем благодаря дорожающей нефти

Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть.

Курс доллара США составил 59,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,095 руб./EUR1, опустившись всего на 4 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 30 копеек, до 60,97 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на пятницу на 66,36 копейки, до 59,4978 руб./$1, и понизил курс евро на 24,25 копейки, до 63,2759 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное укрепление рубля к доллару в первой половине дня 12 января связано с продолжающимся ростом на нефтяных площадках и снижением курса доллара против основных мировых валют на рынке Forex. Цены на нефть активно растут в четверг на данных о рекордной загруженности нефтеперерабатывающих предприятий в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросла на 1,27% - до $55,8 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 1,13% - до $52,84 за баррель. В среду нефтяные цены выросли на 2,7-2,8%.

Как стало известно в среду, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились больше, чем ожидалось (прирост свыше 4 млн баррелей), однако американские НПЗ за минувшую неделю переработали 17,1 млн баррелей нефти - это рекордный объем с 1989 года.

Также позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра нефти ОАЭ Сухейля аль-Аазруи о том, что его страна и другие государства Персидского залива сократили добычу в соответствии с договоренностями. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что его страна снизила производство топлива даже сильнее, чем требовалось, и готова рассмотреть возможность продления таких мер еще на 6 месяцев. Кувейт сократил добычу на 133 тыс. баррелей в сутки, сказал министр нефти страны Эссам аль-Мазрук. А Ирак, по словам главы нефтяного ведомства Джаббара аль-Луаиби, ведет переговоры с международными компаниями о снижении добычи топлива в соответствии с соглашениями ОПЕК.

В свою очередь доллар дешевеет относительно евро и иены на торгах в четверг на итогах первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа. В ходе пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что способствовало ослаблению доллара США относительно других мировых валют. В частности, курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в четверг до $1,065 по сравнению с $1,0582 на закрытие предыдущей сессии. Пара доллар/иена торгуется на уровне 114,3 иены против 115,4 иены накануне.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимира Зотова, рубль с открытия биржевой сессии растет к доллару. Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть - нефтяные контракты Brent поднялись выше $55,5 за баррель благодаря еженедельной отчетности министерства энергетики США. Запасы нефти увеличились, как и запасы бензина и дистиллятов. Но положительный момент заключается в том, что увеличилась загруженность нефтеперерабатывающих заводов, что можно расценивать как признак роста внутреннего потребления нефтепродуктов. Кроме того, неожиданно снизился доллар - как против основных мировых валют, так и против сырьевых. Основные движения пришлись на период после конференции нового президента США Дональда Трампа.

"В целом можно отметить общее разочарование рынков, не получивших ответы на свои ключевые вопросы. Основные высказывания касались внешней политики, в частности, отношений США с Россией. Также была затронута тема будущих отношений американского бизнеса и власти. И весьма поверхностно была затронута тема новых финансовых стимулов для американской экономики и тема нового налогообложения", - отметил В.Зотов.

"По мере восстановления цен на нефть рубль восстановил свои позиции, - комментирует ситуацию на рынке заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Тем не менее, динамика вряд ли будет активной, так как особых предпосылок для сильных изменений сейчас нет. Российская валюта может как продолжить укрепление, так и показать некоторое ослабление, но ориентироваться стоит на коридор 58-61 руб./$1. Учитывая вчерашнюю пресс-конференцию Дональда Трампа, надежда на некоторое потепление отношений США и России сохраняется, поэтому спекулянты усилят покупки рубля в среднесрочной перспективе".

"Если посмотреть на рынок ОФЗ, то мы уже сейчас увидим серьезный приток спекулятивного капитала. С одной стороны, это дает рублю возможность для укрепления, с другой - создает предпосылки для будущего падения, так как спекулятивные деньги могут очень быстро уйти с рынка. Тем не менее, на этой неделе рубль будет стабильным, а уже на следующей неделе имеет все шансы на продолжение заметного укрепления, поэтому планка в 58 руб./$1 может быть взята. Что касается опасений относительно вмешательства ЦБ РФ на рынок, сейчас это вряд ли произойдет. Цены барреля нефти в рублях при 61 руб./$1 и нынешних ценах близка к 3,2 тыс. рублей, что является относительно комфортным уровнем. А вот дальнейшее укрепление должно вызывать беспокойство", - считает А.Люшин.

"Мы по-прежнему отмечаем локальную переоцененность рубля относительно текущих нефтяных котировок, образовавшуюся во многом за счет спроса глобальных инвесторов на российские активы, соответственно, в случае коррекции на глобальных рынках по факту инаугурации Трампа эта переоцененность может нивелироваться. Исходя из этого, видим риски коррекции пары "доллар/рубль" в район 61,50-62 руб./$1 на горизонте ближайших недель. В случае восстановления нефтяных котировок выше $56 за баррель по смеси Brent и сохранении спроса нерезидентов на российские активы видим риски снижения пары в диапазон 58,50-59 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" сохранилась на уровне предыдущего дня, составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,42% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц - 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,59% годовых.