Курс евро/доллар превысил уровень 1,0660 - Forexite

Курс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении Китая. Это привело к повышению спроса на государственные облигации, что способствовало снижению их доходности. Вчера упала доходность облигаций в США. Сегодня доходность 10-летних бумаг в Германии упала до уровня 0,23%, минимального за неделю. Индексы промышленного производства в Италии и еврозоне вышли сегодня значительно лучше ожиданий, что оказывает поддержку курсу евро. Курс доллар/канадский доллар продолжил снижение и упал ниже уровня 1,3030, минимального с октября. Курс евро/шведская крона вырос до максимального уровня за четыре месяца. Сегодня вышли данные, которые свидетельствуют о росте уровня инфляции в Швеции.