В российских акциях преобладают покупки - ИК "ФИНАМ"

"Торги четверга российский фондовый рынок проводит на позитивной территории. Этому способствуют как динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост запасов нефти и добычи в Штатах, закрепилась выше 55 долларов, так и рост европейских площадок, где основные индексы прибавляют до 0,5%. В российских активах преобладают покупки, и если индекс ММВБ прибавляет лишь 0,1%, отыграв отметку 2220 пунктов, то индекс РТС за счет укрепления рубля растет на 1,9%, вплотную подойдя к 1180 пунктам. Лидерами торгов выступают акции Алросы и НМТП, прибавляющие 5,2% и 3,5% соответственно. "Хуже рынка" торгуются Мечел, Роснефть и Лукойл, потери которых составляют 2,1%, 1,4% и 1,2% соответственно, - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич. - Во второй половине торгов внимание инвесторов будет обращено на блок макроэкономической статистики из США. Так, в 16:30 мск за океаном будут опубликованы индекс экспортных и импортных цен, а также данные по заявкам на пособие по безработице. В это же время начнутся выступления Эванса и Харкера - президентов чикагского и филадельфийского резервных банков. Их взгляд на экономическую ситуацию в Штатах и дальнейшие действия ФРС в рамках кредитно-денежной политики могут оказать серьезное влияние на настроения инвесторов. Однако даже при "ястребиных" тонах комментариев представителей ФРС мы не ожидаем подъема ставки американским регулятором ранее мая, а также не ожидаем более 2 подъемов ставки в течение 2017 года".