Рынки золота и нефти остаются в центре внимания - Julius Baer

После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2% и снова приближаются к уровню 1 200 долл. США за унцию. Однако, рынок золота не получил поддержки со стороны сделок с физическим золотом, что, на взгляд эксперта, является условием для длительного восстановления: "Учитывая наши ожидания ускорения экономического роста, восстановления доллара США и роста ставок, мы видим больше перспектив для снижения, чем для роста цен на золото в будущем, и сохраняем осторожную позицию по этому металлу".

Тем временем, цены на нефть в среду выросли более чем на 2,5% благодаря новостям из Саудовской Аравии, которая сократила экспорт в некоторые азиатские страны. В то время как Саудовская Аравия и некоторые ключевые участники ОПЕК продолжают соблюдать обязательства по сокращению производства нефти, другие страны выглядят менее усердными в этом отношении, например, Ирак.

"Мы сомневаемся, что соглашение ОПЕК сможет оказать фундаментальное воздействие на рынок нефти, поскольку оно вряд ли будет соблюдаться всеми участниками, а также потому, что эффективность этого соглашения частично снижается повышенными уровнями производства в течение нескольких предыдущих месяцев, - отмечает К. Менке. - Кроме того, необходимо учесть исключительно большое количество длинных позиций на рынке фьючерсов. В связи с этим мы видим больше потенциала для снижения цен на нефть, чем для их роста, что вызывает необходимость сохранять осторожную позицию по этому сырьевому товару. Несмотря на то, что цены на золото начали движение обратно к 1 200 долл. США за унцию, мы не ожидаем длительного восстановления на рынке золота. Учитывая наши ожидания ускорения экономического роста, восстановления доллара США и роста ставок, мы придерживаемся осторожной позиции по металлу. Что касается нефти, мы продолжаем сомневаться, что сделка ОПЕК сможет быстро решить проблему избытка предложения и не видим источника длительной поддержки для цен".