Видим риски коррекции пары доллар/рубль в район 61,50-62 на горизонте ближайших недель - Промсвязьбанк

"Мы по-прежнему отмечаем локальную переоцененность рубля относительно текущих нефтяных котировок, образовавшуюся во многом за счет спроса глобальных инвесторов на российские активы, соответственно, в случае коррекции на глобальных рынках по факту инаугурации Трампа эта переоцененность может нивелироваться. Исходя из этого, видим риски коррекции пары доллар/рубль в район 61,50-62 руб./доллар на горизонте ближайших недель. В случае восстановления нефтяных котировок выше 56 долларов/баррель по смеси Brent и сохранении спроса нерезидентов на российские активы видим риски снижения пары в диапазон 58,50-59 руб./доллар". - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.