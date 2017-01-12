На текущей неделе рубль будет стабильным - Локо Банк

"По мере восстановления цен на нефть рубль восстановил свои позиции, начав торги в четверг с отметки 59,75 к доллару, - комментирует заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Тем не менее, динамика вряд ли будет активной, так как особых предпосылок для сильных изменений сейчас нет. Российская валюта может как продолжить укрепление, так и показать некоторое ослабление, но ориентироваться стоит на коридор 58-61 руб. за доллар. Учитывая вчерашнюю пресс-конференцию Трампа, надежда на некоторое потепление отношений США и России сохраняется, поэтому спекулянты усилят покупки рубля в среднесрочной перспективе. Если же посмотреть на рынок ОФЗ, то мы уже сейчас увидим серьезный приток спекулятивного капитала. С одной стороны, это дает рублю возможность для укрепления, с другой – создает предпосылки для будущего падения, так как спекулятивные деньги могут очень быстро уйти с рынка. Тем не менее, на этой неделе рубль будет стабильным, а уже на следующей имеет все шансы на продолжение заметного укрепления, поэтому планка в 58 может быть взята. Что касается опасений относительно вмешательства ЦБ на рынок, сейчас это вряд ли произойдет. Цены барреля нефти в рублях при 61 руб. к доллару и нынешних ценах близка к 3,2 тыс. руб., что является относительно комфортным уровнем. А вот дальнейшее укрепление должно вызывать беспокойство".