Краткосрочные цели по Brent - уровни в районе $55.5 за баррель - "Нордеа Банк"

"Цены на нефть сохраняют достаточно высокую волатильность, - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Несмотря на весьма «медвежий» для рынка отчет от Минэнерго США: запасы нефти выросли на 4,1 mn bbl, бензина на 5 mn bbl, дистиллятов на 8,4 mn bbl, производство подросло на 176 K bbl/d, стоимость контрактов по итогам торгов отыграла предыдущее 2,5% снижение. Формально объяснением восстановительного роста цен стали данные о сокращении поставок Саудовской Аравией нефти покупателям АТР. Однако уместнее предположить о неготовности на текущий момент фиксировать прибыль участниками рынка. При этом данных для дальнейшего движения вверх нет, а попытки развить «медвежий» успех и уйти ниже $54 по Brent не реализуются с начала декабря. Таким образом, предположение о попытках скорректироваться к $50, возможно, оказалось преждевременным. И тем не менее, без позитивной подпитки рынка новостями о реализации соглашений по сделке ОПЕК+, фундаментально картина не в пользу роста. Краткосрочно целями выступят уровни в районе $55.5, при удачном проходе ориентир на $57/57.5, в противном случае – вновь $53.7/54".