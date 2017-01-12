Ждем краткосрочного укрепления доллара в условиях повышенной волатильности - "Нордеа Банк"

"После вчерашней пресс-конференции Дональда Трампа курс доллара против евро опустился до уровня 1,06+, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Ольга Лапшина. - Рынки ожидали от избранного президента США больше деталей относительно его первых шагов после официального вступления в должность. Пока стало понятно лишь то, что Дональд Трамп не отказывает от идеи построения стены на границе с Мексикой, а также планирует отменить реформу здравоохранения уходящего президента Обамы, так называемую программу Obamacare. Учитывая происходящую смену власти в стране в перспективе ближайших месяцев можно ожидать некоторого усиления волатильности курса доллара. Если говорить о более краткосрочной перспективе, то стоит отметить, что в пятницу состоится выступление главы ФРС Джаннет Йеллен, которое может подтвердить решимость ФРС повысить ставку в этом году. Это может оказать поддержку курсу доллара. Таким образом, пока ждем краткосрочного укрепления доллара, но в условиях повышенной волатильности. Курс рубля вчера также показал существенную волатильность, сегодня утром торгуется вблизи уровня 59,4 против доллара. В целом данный уровень не выглядит существенно ниже 60, поэтому мы не ожидаем какого-либо вмешательства регулятора в ход торгов, несмотря на опасения некоторых участников рынка об этом. В целом коридор 59,0-60,5 на наш взгляд, выглядит сейчас «рабочим», с учетом произошедшего роста волатильности на рынке".