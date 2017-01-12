Курс рубля соответствует текущим ценам на нефть - Банк "Санкт-Петербург"

"Активность и объемы торгов в рубле остаются низкими. Рост спроса на рискованные активы, начавшийся после выступления Д. Трампа, продолжается утром в четверг. Цена нефти Brent держится выше $55/долл., даже несмотря на довольно внушительный рост запасов (от API и DOE) в США на прошедшей неделе. На наш взгляд,

курс рубля соответствует текущим ценам на нефть в отличие от конца прошлого года. Особое влияние на курс рубля оказывает спрос нерезидентов в условиях сильно положительного керри", - комментируют аналитики банка "Санкт-Петербург".