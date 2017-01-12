Рынок акций РФ утром растет после выступления Трампа, подъем ММВБ тормозится укреплением рубля

Москва. 12 января. Рынок акций РФ растет утром в четверг на оптимизме в отношении возможного улучшения отношений между Россией и США после выступления президента США Дональда Трампа; давление на рублевый индекс ММВБ оказывают укрепление рубля из-за роста нефти и падения доллара, а также проседающая Европа.

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2219,78 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1176,37 пункта (+1,8%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 1,3%.

Доллар подешевел до 59,46 рубля (-0,29 рубля).

В лидерах роста выступают акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+4,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,2%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,2%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%).

В США индексы накануне выросли после первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа; Nasdaq Composite обновил исторический максимум пятую сессию подряд, Dow Jones и S&P 500 снова приблизились к рекордным отметкам.

На пресс-конференции Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармацевтические компании, пишет The New York Times.

Главными темами обсуждения стали отношения с Россией и Китаем. Д.Трамп заявил, что надеется поладить с президентом РФ Владимиром Путиным, но признал, что это может у него не получиться. Говоря о возможном сотрудничестве с Россией, избранный президент подчеркнул, что Москва и Вашингтон могли бы "вместе бороться против ИГ".

В Азии в четверг преобладало снижение индексов (снизилась Япония на фоне укрепления иены и просел Китай), минусуют Европа (FTSE, S&P350, DAX теряют 0,2-0,4%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%), хотя нефть стабилизировалась на фоне ослабления доллара.

Доллар сдал позиции из-за того, что инвесторы в выступлении Д.Трампа не дождались деталей экономического плана нового президента - более конкретных данных об инвестициях в инфраструктуру, торговой политике США и поддержке американского бизнеса.

Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге снизился на 579 тыс. баррелей.

Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду цены на фьючерсы выросли на 2,7-2,8%.

Рынок обнадежили также новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии. BMI Research считает, что уровень соблюдения согласованных добывающими странами квот составит около 73%, а это выше привычного для ОПЕК уровня.

В то же время производство нефти в США растет и достигло рекордных с апреля 8,9 млн баррелей в сутки. О планах увеличения нефтедобычи заявил Казахстан.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в четверг составила $55,17 за баррель (+0,1%), февральская цена WTI - $52,19 за баррель (-0,1%).

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, инвесторы, возлагавшие большие надежды на первую крупную пресс-конференцию Д.Трампа, были разочарованы, поскольку основная часть выступления была посвящена скандалам и политическим вопросам, а не будущей экономической программе. Цены на нефть остаются волатильными на уровне около $55 за баррель. В России внимания заслуживают выступления премьер-министра Дмитрия Медведева, нового министра экономического развития Максима Орешкина и замглавы ЦБ Ксении Юдаевой на Гайдаровском форуме.

Аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что текущий информационный фон не благоприятствует росту индексов. Первое выступление нового президента США привело к всплеску волатильности на рынках, но не внесло ясности относительно дальнейшей шагов в экономической политике США.

Нефть Brent восстанавливает потери, несмотря на увеличение ее запасов в США - похоже, что диапазон $53-57 за баррель вполне устраивает всех участников рынка. Закрепление ниже $53,5 за баррель открывает цели снижения до $51,3 за баррель. Для индекса РТС поддержкой выступает отметка 1130 пунктов, для ММВБ - 2170 пунктов.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, Д.Трамп продублировал основные положения, сформулированные в ходе своей предвыборной кампании, его высказывания о России при этом носили в целом нейтральный характер (инаугурация нового президента США пройдет 20 января). После пресс-конференции Д.Трампа индекс доллара США откатился назад до 101,4 пункта, сняв напряжение на сырьевых площадках. В итоге нефть Brent благополучно вернулась к $55 за баррель. В качестве основного сценария на ближайшее время останется коридор колебаний $52-58 за баррель.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев обращает внимание на то, что ожидания скорой отмены антироссийских санкций ослабли, пресс-конференция Д.Трампа оставила после себя больше вопросов, чем ответов. Отсутствие конкретики по фискальному стимулированию экономики и взаимодействию с ключевыми торговыми партнерами заставляют предполагать постепенный отход от радикальных заявлений периода выборной кампании. На этом фоне прежние установки участников рынка (покупать доллар и акции американских компаний) вынуждены будут пройти проверку на прочность. Если фискальное стимулирование окажется в силу бюджетных ограничений меньших размеров, чем заявлялось, то меньшим окажется и положительный эффект от них, выраженный в ускорении темпов роста экономики США, а вслед за ним и других стран. Вопрос стимулирования - ключевой, но подробностей не прозвучало. Вероятно, придется ждать еще пару месяцев - до начала разработки бюджета на следующий год.

Вторая волнующая тема - отношения США с Россией. В ожидании нормализации отношений и отмены санкций российский риск активно покупался инвесторами последние 2 месяца (индекс РТС вырос на 20% после победы Д.Трампа). Однако прозвучавшие в среду заявления по санкционной теме заставляют умерить пыл оптимистов. Во-первых, Д.Трамп не считает, что Б.Обама "зашел слишком далеко", введя санкции в отношении РФ. Во-вторых, кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон считает целесообразным сохранить статус-кво в отношении санкций до выработки нового подхода в отношениях с РФ. Таким образом, будущие первые лица Америки не спешат отказываться от санкционного давления. Осознание этого способно поубавить оптимизма у участников рынка, делавших ставку на скорую нормализацию отношений между странами.

Если суммировать сказанное Д.Трампом, то в этом трудно найти поддержку для российского рынка акций. Лишь вернувшиеся к $55 за баррель котировки Brent скрашивают картину в четверг. Теперь игроки ожидают новостей с Гайдаровского форума и данных по результатам работы Сбербанка (MOEX: SBER) в 2016 году (выйдут в пятницу).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+5,6%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+3,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,3%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+2,2%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+1,6%).

Подешевели бумаги "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-4,8%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 5,025 млрд руб. (из них 1,312 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).