Нефть останется в "боковой" динамике - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть марки Brent вчера вернулся выше $55/барр. при поддержке слабеющего на фоне пресс-конференции Д. Трампа доллара, а также новостей о сокращении Саудовской Аравией февральских объемов поставки нефти в Индию и Юго-Восточную Азию. Данные Минэнерго США по запасам энергоносителей не совпали с ожиданиями, показав сильный прирост (сырой нефти: +4,1 млн барр., бензина: +5,0 млн барр., дистиллятов: +8,4 млн барр.), однако были компенсированы заметным ростом загрузки НПЗ (на 1,6%, до 93,6%, близкого к максимальному за последний год), роста импорта (+2 млн барр./день) и спроса, лишив инвесторов повода для продаж. Сегодня ждем "боковой" динамики", – указывает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.