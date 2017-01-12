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12 января 2017 года 11:28
Нефть останется в "боковой" динамике - Промсвязьбанк
"Фьючерс на нефть марки Brent вчера вернулся выше $55/барр. при поддержке слабеющего на фоне пресс-конференции Д. Трампа доллара, а также новостей о сокращении Саудовской Аравией февральских объемов поставки нефти в Индию и Юго-Восточную Азию. Данные Минэнерго США по запасам энергоносителей не совпали с ожиданиями, показав сильный прирост (сырой нефти: +4,1 млн барр., бензина: +5,0 млн барр., дистиллятов: +8,4 млн барр.), однако были компенсированы заметным ростом загрузки НПЗ (на 1,6%, до 93,6%, близкого к максимальному за последний год), роста импорта (+2 млн барр./день) и спроса, лишив инвесторов повода для продаж. Сегодня ждем "боковой" динамики", – указывает аналитик Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.
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12 января 2017 года 19:40
Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" вечером в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть. читать дальше
.12 января 2017 года 19:20
Рынок акций просел к 2210 пунктам по ММВБ из-за укрепления рубля на сильной нефти, раллировали АЛРОСА и Аэрофлот
Москва. 12 января. Рынок акций РФ в четверг просел в район 2210 пунктов по индексу ММВБ из-за укрепления рубля на фоне роста нефти и угасающих надежд на скорую отмену санкций США к России; лидерами отката выступили бумаги "Норникеля" на новостях из Индонезии, а раллировали акции "Аэрофлота" и бумаги "АЛРОСА" после сильного отчета за 2016 год. читать дальше
.12 января 2017 года 18:53
"Несмотря на продолжающийся рост рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась к отметке 56 долларов, российский фондовый рынок во второй половине торгов скорректировался. Негативным фактором стали динамика европейских площадок и настроения на американских рынках. Так, к нашему закрытию... читать дальше
.12 января 2017 года 18:40
Москва. 12 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг демонстрируют восстановительный рост после падения накануне благодаря растущей нефти и позитивной динамике американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно. читать дальше
.12 января 2017 года 18:30
Пока котировки нефти держатся в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель Brent, рубль будет стабилен - "Аналитика Онлайн"
"Именно с ценами на нефть связан позитив в российском рубле. Также поддержку российской валюте косвенно оказало вчерашнее выступление нового президента США Дональда Трампа, после которого американский доллар начал снижаться на международном рынке Форекс, а цены на сырье пошли вверх. Мы считаем,... читать дальше
.12 января 2017 года 17:55
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых нефтегазовых компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки рекомендации для этих бумаг не изменились. Аналитики Citi по-прежнему дают рекомендацию "покупать" для обыкновенных акций "Газпрома"... читать дальше
.12 января 2017 года 17:28
Индекс ММВБ в ближайшие дни может приступить к полноценной коррекции с целью в районе 1920 пунктов - Альфа-Форекс
а российских рынках наблюдаются противоречивые настроения, отмечает директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Рублевый ММВБ за день потерял около 0,5%, приблизившись к психологической отметке 2200 пунктов, в то время как РТС подскочил более чем на 1,7% до 1175,38. Долларовый... читать дальше
.12 января 2017 года 16:58
"Сможет ли евро развить импульс роста в текущих условиях и прорваться за пределы барьера 1,07? Полагаем, что вплоть до инаугурации Трампа, которая назначена на 20 января, продажи доллара будут преобладать. Однако дальнейшего существенного ослабления американской валюты вряд ли стоит ожидать. К... читать дальше
.12 января 2017 года 16:38
крепление рубля продолжит оказывать давление на индекс ММВБ, который пока испытывает дефицит идей для роста. К тому же, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, крепкий рубль негативно скажется на доходах экспортных компаний металлургии, нефти и газа. Поскольку слабый рубль был одним из... читать дальше
.12 января 2017 года 16:13
На предстоящей неделе USD/RUB будет торговаться на уровне 58,50-60,50, EUR/RUB - 62,50-64,00 - Абсолют Банк
"Предстоящая неделя будет ознаменована сразу двумя важнейшими событиями: публикацией ежемесячного отчета ОПЕК по нефтяному рынку и инаугурацией избранного президента США. Для участников рынка церемония инаугурации важна, поскольку Дональд Трамп пообещал сразу после нее представить план... читать дальше
.12 января 2017 года 15:50
урс евро/доллар продолжил повышение и превысил уровень 1,0660, максимальный с 14 декабря, констатируют специалисты Forexite. Курс доллар/иена достиг минимума с 8 декабря. Инвесторы вчера не услышали долгожданных высказываний относительно фискального стимулирования и торговой политики в отношении... читать дальше
.12 января 2017 года 15:30
Москва. 12 января. Доллар США заметно снижается, а евро относительно стабилен на торгах "Московской биржи" днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря растущим ценам на нефть. читать дальше
.12 января 2017 года 15:22
"Торги четверга российский фондовый рынок проводит на позитивной территории. Этому способствуют как динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent, несмотря на рост запасов нефти и добычи в Штатах, закрепилась выше 55 долларов, так и рост европейских площадок, где основные индексы... читать дальше
.12 января 2017 года 14:23
После окончания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа американская валюта упала до минимума за последний месяц что, в свою очередь, оказало поддержку ценам на сырьевые товары, отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. Цены на золото выросли почти на 2%... читать дальше
.12 января 2017 года 13:58
"В среду рынок сделал последнее обманное движение, причем как на паре евро-доллар, так и на рубле, - комментирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - В среду евро пошел вниз после 10:30 мск от отметки 1.0555 и без всякого видимого повода опускался до 1.0454. Казалось, разворот сломлен, столь глубокий... читать дальше
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