Оптимизм в отношении скорой отмены санкций улетучивается - ВТБ 24

"Вчерашняя пресс-конференция Д.Трампа оставила после себя больше вопросов, чем ответов, - указывает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. - Отсутствие конкретики по фискальному стимулированию экономики и взаимодействию с ключевыми торговыми партнёрами заставляют предполагать постепенный отход от радикальных заявлений периода выборной кампании. На этом фоне прежние установки участников рынка (покупать доллар и акции американских компаний) вынуждены будут пройти проверку на прочность. Если фискальное стимулирование окажется в силу бюджетных ограничений меньших размеров, чем заявлялось, то меньшим окажется и положительный эффект от них, выраженный в ускорении темпов роста экономики США, а вслед за ним и других стран. Вопрос стимулирования – ключевой, но подробностей не прозвучало. Вероятно, придётся ждать ещё пару месяцев – до начала разработки бюджета на следующий год".

Вторая волнующая тема – это отношения США с Россией. В ожидании нормализации отношений и отмены санкций российский риск активно покупался инвесторами последние 2 месяца (Индекс РТС вырос на 20% после победы Д.Трампа). Однако прозвучавшие вчера заявления по санкционной теме заставляют умерить пыл оптимистов. Во-первых, Д.Трамп не считает, что Б.Обама зашёл слишком далеко, введя санкции в отношении РФ. Во-вторых, кандидат на пост госсекретаря Р.Тиллерсон считает целесообразным сохранить статус-кво в отношении санкций до выработки нового подхода в отношениях с РФ. Таким образом, будущие первые лица Америки не спешат отказываться от санкционного давления. Осознание этого способно поубавить оптимизма у участников рынка, делавших ставку на скорую нормализацию отношений между странами, подчеркиевает С. Клещев.

"Если суммировать сказанное вчера, то в этом трудно найти поддержку для российского рынка акций. Лишь вернувшиеся к $55 за баррель котировки Brent скрашивают картину на открытии торгов сегодня. Ждем новостей с Гайдаровского форума и завтрашних данных по результатам работы Сбербанка в 2016 г.", - резюмирует эксперт банка.