Есть риск ослабления российской валюты до 65-70 за доллар - Exness

"В ближайшие торговые сессии пара доллар/рубль будет стремиться к уровню 60 в связи с негативными высказываниями Рэкса Тиллерсона, который может стать будущим госсекретарем США. Вчера он заявил о том, что в связи с действиями России в отношении Крыма США должны были оказать военную поддержку Украине (в тот период). По его словам, сейчас США важно поддерживать статус-кво в вопросе санкций. В текущем году под новые санкции (которые уже разработаны группой сенаторов в конгрессе США) могут попасть компании и лица, которые занимаются операциями с государственными облигациями РФ. Возможный в текущем году вывод нерезидентами 1,448 трлн руб. (по данным ЦБ РФ на 1 ноября 2016 года) из ОФЗ может привести к ослаблению российской валюты до 65-70 руб./доллар. При таком сценарии только совместные действия ЦБ РФ и Минфина РФ удержат рубль от большего ослабления, - отмечает аналитик Exness Сергей Кочергин. - В отношении нефтяной составляющей, которая оказывает существенное воздействие на рубль, сохраняется неопределенность. Рост цен на нефть марки Brent (с $54 до $55,1 за баррель) носит неустойчивый характер. При ценах на нефть выше $50 за баррель американские сланцевые компании будут наращивать добычу нефти, что в конечном итоге не позволит ценам на нефть закрепиться выше $60 за баррель. Ухудшение внешней конъюнктуры скорректирует сроки смягчения монетарной политики в РФ (которое пока ожидается во втором квартале 2017 года)".