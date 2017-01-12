Российский рынок сегодня реализует потенциал, обеспеченный вчерашним падением доллара и укреплением цен на нефть - "Уралсиб"

"Вчера российские фондовые индексы упали под влиянием слабеющего рубля и невыразительной динамики европейских рынков на протяжении большей части торговой сессии, - комментирует эксперт "Уралсиба" Константин Чернышев. - По итогам торгов индекс РТС потерял 1,7%, а индекс ММВБ снизился на 0,8%. Доллар заметно укреплялся по отношению к большинству валют вплоть до начала пресс-конференции Дональда Трампа, а с началом выступления избранного президента США резко изменил вектор движения и к концу дня подешевел на 0,4% относительно евро. В целом пресс-конференция, на которую рынки возлагали определенные надежды, ожидая, что она прояснит экономические планы Трампа, разочаровала инвесторов, поскольку экономические темы остались практически не затронутыми. В результате американские фондовые индексы вчера лишь умеренно выросли. На пресс-конференции Трамп отметил, что «…Россия будет гораздо больше уважать нашу страну, когда я ее возглавлю», а также, что «…перезагрузки не будет. Мы или поладим, или нет»".

Индексы азиатских фондовых рынков этим утром демонстрируют смешанную динамику. Резкое укрепление иены после пресс-конференции Трампа отправило цены на японские фондовые активы вниз. Фьючерс на S&P 500 заметно сдает позиции, а рост нефтяных котировок пока прекратился. По мнению эксперта, российский рынок сегодня, вероятно, реализует потенциал, обеспеченный вчерашним вечерним падением доллара и укреплением цен на нефть.