Цель снижения по индексу РТС - 1130п., по индексу ММВБ - 2170 п. - "Алор Брокер"

"Котировки нефти перед открытием торгов прибавляют 0.01% до 55,01$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.25% до отметки 2264п., азиатские площадки торгуются в красной зоне, фон негативный, - отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Первое выступление нового президента США привело к всплеску волатильности на рынке, но не внесло ясности относительно дальнейшей шагов в экономической политике. Индекс Доллара продолжает консолидироваться в зоне 102.5 -101п, тест нижней границы приведет к формированию медвежьего сигнала по доллару и отменит сценарий роста вплоть до заседания ФРС. Несмотря на увеличения запасов опубликованных накануне, нефть восстанавливает потери первой торговой недели, похоже, что диапазон 57- 53 вполне устраивает всех участников ранка. Закрепление ниже 53.5, открывает цели снижения до 51,30. Пара рубль/доллар после штурма 60р в первой половине дня, в ходе пресс конференции Трампа снизился до 59,7., от покупок сегодня стоит воздержаться, новый импульс будет формироваться уже выше 61р. На фоне снижения доллара к мировым валютам и стабилизации нефтяных котировок ожидаем консолидацию в паре в зоне 58-61 р. Отечественные индексы продемонстрировали снижение накануне, текущий фон не благоприятствует росту. Цели снижения по РТС - 1130п., по ММВБ - 2170".