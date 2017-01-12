Текущая ситуация позволяет предположить небольшой рост рынка акций в первой половине дня - КИТ Финанс Брокер

Американский рынок акций завершил торговую сессию ростом на 0,2-0,5%, европейские индексы подросли в таких же пределах, констатирует начальник отдела финансового анализа КИТ Финанс Брокер Василий Копосов. А вот Азия в четверг утром снижается - Nikkei 225 теряет 1,2%, Shanghai Comp. - 0,5%, Hang Seng - 0,8%. Китайские фондовые индикаторы, конечно, испытывают давление в связи с жесткой риторикой нового американского руководства.

Российский фондовый рынок вчера закрылся на отрицательной территории, индекс ММВБ снизился на 0,8% до 2218,6 пунктов, индекс РТС -на 1,7% до 1155,5 пунктов. Лучше рынка были акции угольщиков: Распадская +6,59% и Мечел +5,88%. Бумаги Мечела возможно отреагировали на включение их в базу расчета индекса ММВБ 10, тогда как по Распадской значимых известий накануне не было.

"Из акций, показавших вчера наихудший результат, обратим внимание на бумаги АЛРОСы (-5,5% до 96,4 рублей), - отмечает эксперт. - Бумаги подешевели вследствие одной крупной сделки-продажи, осуществленной на послеторговом аукционе. Таким образом, сегодня рынок предоставляет великолепную возможность купить акции данного эмитента по хорошей цене. Согласно предварительным данным, за 2016 год АЛРОСА реализовала алмазов и бриллиантов на $4,486 млрд., это на 26% больше, чем за 2015 год. Такие операционные результаты позволяют рассчитывать на высокие годовые дивиденды, доходность которых может приближаться к 10% по текущим ценам. Текущая ситуация на утро позволяет предположить небольшой рост рынка, по крайней мере в первой половине дня".