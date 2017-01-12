В начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Дальнейшее движение во многом будет зависеть от новостей с сырьевого рынка. Несмотря на публикацию в среду статистики, которая говорит о значительном росте запасов нефти, котировки на нефть марки Brent значительно выросли. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое ослабление рубля, но основания для сильных движений пока нет. Консолидация на уровне 60 рублей за доллар скорее всего продолжится", - полагает начальник управления торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.