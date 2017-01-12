Открытие рынка акций сегодня ожидаем в районе отметки 2220 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое нейтральному. Стоимость нефти выросла после заявлений министра нефти ОАЭ Сухейль аль-Мазруи о том, что арабские государства Персидского залива активно сокращают добычу. В текущем моменте котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются около $55 за баррель, что несколько выше того уровня, на котором они находились в момент закрытия российского рынка акций днем ранее. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка снижаются. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом и разнонаправленном изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он будет совершать колебания вблизи текущих уровней", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.