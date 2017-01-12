Утренние прогнозы: на стороне покупателей рост цен на нефть

По мнению аналитиков, в четверг утром фондовый рынок начнет торги нейтрально или в небольшом "плюсе". На стороне покупателей будет рост цен на нефть.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе отметки 2220 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона он будет совершать колебания вблизи текущих уровней".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Отечественный фондовый рынок утро четверга начнет, вероятно, в незначительном "плюсе". На стороне покупателей выступит рост цен на нефть сорта Brent к $55 после снижения накануне. Если рассматривать текущую ситуацию как формирование "боковика" 2100-2150 - 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, то покупки оправданы от 2200 и ниже".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Сегодня в начале торгов возможно некоторое повышение по индексу РТС. Дальнейшее движение во многом будет зависеть от новостей с сырьевого рынка".