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12 января 2017 года 09:57

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 12 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли в среду после первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, в течение торгов индикаторы несколько раз меняли направление. Nasdaq Composite обновил исторический максимум пятую сессию подряд, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снова приблизились к рекордным отметкам. Бумаги нефтегазовых компаний вошли в число лидеров роста на фоне повышения цен на нефть более чем на 2%. Акции биотехнологических фирм резко подешевели, поскольку Д.Трамп раскритиковал их за слишком высокие цены на лекарства.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в четверг, трейдеры оценивают итоги пресс-конференции избранного президента США Д.Трампа. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,13%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

На пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что привело к ослаблению доллара США относительно других мировых валют. Курс доллара относительно иены опустился в ходе торгов в четверг на 0,6%, до 114,74 иены. Доллар США также дешевеет в четверг относительно юаня, индонезийской рупии, таиландского бата и малазийского ринггита. В то же время азиатские рынки благоприятно восприняли тот факт, что Д.Трамп в ходе своего выступления не стал делать акцент на протекционистских мерах в торговле.

В свою очередь цены на нефть стабильны в четверг, удерживая отвоеванные в среду позиции, на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Д.Трампа. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:46 МСК выросла на 0,3%, до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи прибавила 0,11% - до $52,14 за баррель.

Участники рынка все последние дни оценивают противоречивые тенденции, влияющие на спрос и предложение на мировом рынке нефти. Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге снизился на 579 тыс. баррелей. Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду нефтяные цен выросли на 2,7-2,8%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,8 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 11,776 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,107 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 января вырос на 0,05% и составил 104,85 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 488,79 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-18" (+0,45%), "НЛМК БО-13" (+0,41%) и "РЖД-23" (+0,16%), а в лидерах снижения - "Башнефть-06" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что лизинговая компания ООО "Соллерс-Финанс" планирует провести в первой декаде февраля book building облигаций 1-й серии объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,82% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Номинальный объем выпуска облигаций 1-й серии составляет 2,5 млрд рублей, однако в феврале планируется разместить бумаги объемом только 2 млрд рублей. Оставшуюся часть выпуска планируется доразместить в течение 1 года с даты начала размещения.

Бинбанк установил ставку 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 в размере 13,15% годовых (65,57 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк в январе 2015 года разместил 6-летние облигации серий БО-06 и БО-07 объемом по 2 млрд рублей каждая. Бонды имеют 12 полугодовых купонов. В октябре 2015 года эмитент доразместил выпуски на 3 млрд рублей каждый. Ставка текущего купона - 13,9% годовых. По бумагам предусмотрена оферта с исполнением 26 января. В ноябре 2016 года Бинбанк и МДМ банк (MOEX: MDMB) завершили объединение. Объединение произошло на базе МДМ банка, кредитная организация продолжит работать под названием Бинбанк. В рамках реорганизации также был присоединен "Бинбанк Мурманск".

Банк "Российский капитал" установил ставки 5-6-го купонов биржевых облигаций серий БО-03 и БО-04 в размере 10,5% годовых (52,36 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Банк разместил бонды БО-03 на 3 млрд рублей и БО-04 на 4 млрд рублей в январе 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 18% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставки 3-4-го купонов - 10,5% годовых. По облигациям серии БО-03 предусмотрена оферта с исполнением 23 января, серии БО-04 - 25 января.

ООО "Регион Капитал" установило ставку 5-го купона облигаций серий БО-02 и БО-03 в размере 11,25% годовых (56,1 рубля на одну ценную бумагу каждой серии номиналом 1 тыс. рублей). Оба выпуска были размещены в январе 2015 года на общую сумму 4 млрд рублей. Трехлетние бумаги имеют 6 полугодовых купонов. Ставка текущего купона - 12% годовых. По бондам 23 января предстоит оферта.

ПАО "Национальная девелоперская компания" (НДК) установило ставку 4-6-го купонов облигаций 1-й серии в размере 12% годовых. Размещение дебютных 3-летних бумаг компании объемом 1,5 млрд рублей прошло в июле 2015 года. Ставка текущего купона - 15% годовых. По бумагам 25 января предстоит оферта.

АО "ВЭБ-лизинг" в рамках оферты приобрело 4 млн 822,126 тыс. облигаций 1-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 96,4% выпуска. Компания разместила дебютные облигации объемом 5 млрд рублей в июле 2010 года. Десятилетние бумаги имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка текущего купона - 10,1% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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