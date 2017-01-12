Американские фондовые индексы выросли в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг. Цены на нефть стабильны в четверг.

Американские фондовые индексы выросли в среду после первой с июля пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, в течение торгов индикаторы несколько раз меняли направление, пишет MarketWatch.

Nasdaq Composite обновил исторический максимум пятую сессию подряд, Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снова приблизились к рекордным отметкам.

Бумаги нефтегазовых компаний вошли в число лидеров роста на фоне повышения цен на нефть более чем на 2%. Акции биотехнологических фирм резко подешевели, поскольку Д.Трамп раскритиковал их за слишком высокие цены на лекарства.

Рынок акций США активно рос после выборов 9 ноября: "ралли Трампа" было связано с ожиданиями дополнительных инвестиций в инфраструктуру и налоговых послаблений.

"Легкая часть для администрации Трампа закончилась. Теперь придется преобразовывать слова в действия и политические меры. Скорость этих действия, а особенно смягчения регулирования и налоговой реформы, может задать направление рынку на ближайшее время", - считает главный экономист Capitol Securities Management Inc. Кент Энгелке.

На пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру. Вместо формулирования ясной экономической и политической платформы будущий президент подверг жесткой критике разведслужбы США, СМИ и фармкомпании, пишет The New York Times.

"Участников рынка волнует то, о чем он (Д.Трамп - ИФ) не упомянул, а именно налоговые стимулы. Ралли доллара США было основано на допущении, что администрация Трампа проведет в жизнь огромный пакет инвестиций в инфраструктуру и фискальных стимулов, что в будущем приведет к усилению инфляции, - комментирует аналитик CMC Markets Маргарент Ян Янь. - Ночной обвал долларового индекса говорит о том, что теперь это допущение теряет значение, поскольку избранный президент ни разу даже не упомянул ключевое слово - "стимулы".

В ходе торгов индекс волатильности VIX (так называемый индикатор страха Уолл-стрит) повышался более чем на 5%, хотя в целом он по-прежнему ниже долгосрочных средних значений. К концу сессии рынок несколько успокоился, и VIX опустился на 2%.

Между тем в Сенате США продолжились слушания по выдвинутым избранным президентом кандидатурам на различные государственные должности, в среду прошли прения с участием экс-главы Exxon Mobil Corp. Рекса Тиллерсона, которого Д.Трамп предложил на пост госсекретаря. Главными темами обсуждения стали отношения с Россией и Китаем.

Цена акций ритейлера Supervalu Inc. рухнула на 7,5% на торгах в Нью-Йорке, поскольку выручка компании оказалась слабее ожиданий рынка.

Капитализация Signet Jewelers Ltd., которая владеет одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, упала на 3,2%. Компания ухудшила прогноз финансовых показателей на текущий квартал из-за слабых продаж в минувший праздничный период.

Бумаги фармкомпании Merck & Co. подорожали на 2,9%. Американские регуляторы в приоритетном порядке рассмотрят заявку Merck на регистрацию препарата для лечения рака легких.

Индекс Dow Jones Industrial Average к концу сессии 11 января поднялся на 98,75 пункта (0,50%) и составил 19954,28 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 6,42 пункта (0,28%) - до 2275,32 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 11,83 пункта (0,21%) и составил 5563,65 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в четверг, трейдеры оценивают итоги пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Японский индекс Nikkei 225 снизился в ходе торгов на 0,9%, гонконгский Hang Seng - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - поднялся на 0,1%, южнокорейский KOSPI прибавил 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,1%.

На пресс-конференции в среду Д.Трамп не добавил никаких подробностей к планам налоговой реформы и увеличения расходов на инфраструктуру, что привело к ослаблению доллара США относительно других мировых валют, пишет MarketWatch.

Курс доллара относительно иены опустился в ходе торгов в четверг на 0,6%, до 114,74 иены.

"Избранный президент США довольно поверхностно подошел к раскрытию деталей политики, и инвесторы не получили новых данных по многим вопросам", - отмечает трейдер CMC Markets Алекс Фербер.

Акции японских экспортеров дешевеют в четверг на фоне укрепления иены. Стоимость бумаг Mazda Motor опустилась в ходе торгов на 1,5%, Toyota Motor - на 0,8%.

Также снижаются котировки акций финансовых компаний Японии: бумаги Shinsei Bank подешевели на 2%, Mitsubishi UFJ Financial - на 1,3%.

Доллар США также дешевеет в четверг относительно юяня, индонезийской рупии, таиландского бата и малазийского ринггита.

"Реакция рынков, особенно резкое ослабление доллара, позволяет предположить, что инвесторы были разочарованы отсутствием деталей экономического плана Трампа в его выступлении", - говорят аналитики UOB Kay Hian Квек Сер Линг и Ли Су Анн.

В то же время азиатские рынки благоприятно восприняли тот факт, что Д.Трамп в ходе своего выступления не стал делать акцент на протекционистских мерах в торговле.

Правительство Японии "внимательно проанализировало" комментарии Д.Трампа, заявил представитель кабинета министров страны Йосихиде Суга.

"Японские власти уверены, что активные и свободные торговые инвестиции является двигателем и источником роста как для экономики США, так и для Японии", - отметил Й.Суга.

Статданные, опубликованные в четверг, показали рост профицита счета текущих операций Японии в ноябре 2016 года на 28% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 1,42 трлн иен ($12,3 млрд), максимума для ноября с 2007 года.

Гонконгский фондовый индекс опускается в четверг на фоне фиксации трейдерами прибылей после роста рынка в предыдущие дни, пишет MarketWatch.

"Индекс Hang Seng приближается к сопротивлению на уровне 23000 пунктов, - отмечает аналитик China Merchants Bank International Дэниэл Со. - Поэтому, несмотря на сохранение импульса к росту, потенциал подъема рынка ограничен".

Внимание рынка в ближайшие дни сфокусируется на корпоративных отчетах, сезон отчетности за прошедший квартал в четверг откроет американская компания Delta Airlines.

Цены на нефть стабильны в четверг, удерживая отвоеванные в среду позиции, на фоне разнонаправленных сигналов о балансе спроса и предложения сырья, а также общей смешанной динамики на мировых рынках после пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск опустилась на 4 цента, до $55,06 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 11 центов - до $52,14 за баррель.

Участники рынка все последние дни оценивают противоречивые тенденции, влияющие на спрос и предложение на мировом рынке нефти.

Хотя общий уровень запасов нефти в США, согласно опубликованным в среду данным Минэнерго, вырос больше, чем ожидалось - более чем на 4 млн баррелей - американские НПЗ ежедневно перерабатывали на прошлой неделе рекордные за все время наблюдений объемы сырья. Уровень запасов в биржевом хранилище в Кушинге также снизился на 579 000 баррелей.

Таким образом, спрос на топливо находится на высоком уровне, что позитивно для рынка. На этом фоне в среду цены на фьючерсы выросли на 2,7-2,8%.

Рынок обнадежили также новости о снижении поставок нефти из Саудовской Аравии. BMI Research считает, что уровень соблюдения согласованных добывающими странами квот составит около 73%, а это выше привычного для ОПЕК уровня.

В то же время производство нефти в США растет и достигло рекордных с апреля 8,9 млн баррелей в день. О планах увеличения производства нефти заявил Казахстан.

Доллар снижается в четверг к корзине валют примерно на 0,2%, так как инвесторы не услышали в заявлениях Трампа более конкретных данных об инвестициях в инфраструктуру, торговой политике США и поддержке американского бизнеса.