У Brent есть шанс завершить эту неделю в "бодром расположении духа" и компенсировать потери - eToro

Нефть, наконец, привлекла покупателей на одномесячных минимумах, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Накануне Brent уверенно восстановилась над отметкой 55 долларов/баррель, с лихвой отыграв потери предыдущего дня. Крайне слабые данные Минэнерго США не помешали ралли актива.

На прошлой неделе объемы запасов углеводородов в Штатах выросли на 4097 млн барр. против гораздо более скромного прогноза в +1500 млн. Причем внушительный рост продемонстрировали также запасы бензина и дистиллятов, на 5023 млн и 8356 млн соответственно. Более того, производство достигло 8,946 млн против 8,770 млн ранее, достигнув максимального за 20 месяцев уровня. И на фоне этих цифр всплеск покупок "черного золота", конечно, выглядел нелогичным.

Чем же объясняется столь противоречивая реакция актива? Во-первых, полагает П. Салас, после релиза Минэнерго началась пресс-конференция Трампа, которая сильно ударила по "длинным" долларовым позициям. И как номинированный в USD актив, нефть отреагировала на продажи валюты ростом. Во-вторых, наращивание объемов добычи в сланцевой индустрии США уже ни для кого не является сюрпризом – разговоры об этом ходили еще в преддверии заключения сделки ОПЕК+, и все знали, что сланцевики не преминут воспользоваться удорожанием углеводородов.

И, наконец, основное внимание рынков сейчас направлено на события вокруг картеля и других независимых производителей, взявших на себя обязательство сократить добычу. На этом "фронте" Brent могут ждать приятные новости. Завтра состоится встреча министров нефти стран ОПЕК, которые в свете недавнего снижения котировок и нарастающих сомнений в успехе сделки, могут сделать оптимистичные заявления, чтобы поддержать рынок. А значит, заключает специалист eToro, у Brent есть шанс завершить эту неделю в "бодром расположении духа" и компенсировать потери.