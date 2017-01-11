Цены евробондов РФ в среду снижаются в рамках коррекции, несмотря на стабильность UST и рост нефти

Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются в рамках коррекции, несмотря на относительно стабильную динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries) и рост нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 10 января на 13 базисных пунктов, составив 120,35% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (рост на 2 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась всего на 5 базисных пунктов относительно итогов 10 января, составив 100,95% от номинала. Их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 1,59% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился на 1 пункт и составил 84 базисных пункта.

В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к 10 января на 114 базисных пунктов - до 113,13% от номинала (доходность выросла на 7 пунктов и составила 4,98% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 126 базисных пунктов - до 109,16% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов и составила 4,98% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 70 базисных пунктов, до 102,89% от номинала (доходность выросла на 9 пунктов - до 4,37% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 52 пункта, опустившись до 106,03% от номинала (доходность выросла на 8 пунктов - до 3,84% годовых).

"После довольно позитивного начала года сегодня на рынке российских еврооблигаций наметилась отрицательная коррекция цен. Причем данное негативное движение шло вразрез как с позитивной динамикой нефтяных цен, так и со стабильной ситуацией на рынке базовых активов - US Treasuries. Скорее всего, ряд участников рынка решили зафиксировать прибыль от ценового роста первой недели года, что и вызвало просадку котировок. В результате доходности "длинных" выпусков евробондов РФ вернулись на уровни конца прошлого года. При этом рынок рублевых гособлигаций был более стабилен: в начале дня отмечался даже рост, но ближе к вечеру котировки ОФЗ стали плавно снижаться, и по итогам дня снижение оказалось символическим", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 МСК поднялась на 1,4% - до $54,39 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,26% - до $51,46 за баррель.

По мнению аналитика Международного энергетического агентства Нила Аткинсона, нефтедобывающие страны стремятся удержать цены на нефть в районе $50 за баррель. При более низких котировках они могут испытать проблемы с пополнением бюджетов за счет продажи топлива, а при их существенном повышении возникнет риск стремительного роста добычи в США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, два НПЗ в Юго-Восточной Азии получат на 30% меньше нефти из Саудовской Аравии, которая снижает добычу в соответствии с соглашением о коллективном сокращении производства топлива. Кроме того, один из покупателей саудовской нефти в Индии сообщил об уменьшении поставок на 20%.