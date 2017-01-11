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11 января 2017 года 19:38

Рубль слегка снижается к доллару, но растет к евро в среду вечером

Москва. 11 января. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного теряет к бивалютной корзине, несмотря на позитивную коррекцию нефтяных цен после их падения в предыдущие два дня.

Курс доллара США составил 60,45 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,33 руб./EUR1, опустившись на 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 7 копеек, до 61,746 рубля.

Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, два НПЗ в Юго-Восточной Азии получат на 30% меньше нефти из Саудовской Аравии, которая снижает добычу в соответствии с соглашением о коллективном сокращении производства топлива. Кроме того, один из покупателей саудовской нефти в Индии сообщил об уменьшении поставок на 20%.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах оказала локальное давление на рынок нефти (рост запасов нефти, бензина и дистиллятов существенно превысили прогнозы: например, рост резервов нефти почти втрое превысил ожидания), однако котировки быстро отыграли потери и продолжили рост. В итоге, стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК поднялась на 2,44% - до $54,95 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,26% - до $51,97 за баррель.

"Сегодня динамика нефтяных цен практически не влияла на курс рубля. Несмотря на позитивную коррекцию нефтяных котировок, рубль ближе к вечеру стал снижаться. Ощущение, что валютный рынок то ли запаздывает, то ли не в полной мере отрабатывает динамику нефти. Возможно, это связано с тем, что торги на внутреннем валютном рынке все еще проходят не в полную силу, то есть участники рынка еще не раскачались после "длинных" новогодних каникул", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на денежных рынках Русского международного банка Владислав Рыкин.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, скучное движение доллара вокруг отметки 60 рублей выглядит так, как будто рынку нужно скоротать время до появления новых драйверов. Спад в нефти минувшим вечером российский валютный сектор в котировках не реализовал, сегодняшний рост тоже игнорируется. Перекупленный и слишком дорогой рубль начинает мешать сам себе. Стоимость "черного золота" восстанавливается после провала вечером во вторник. Однако участники рынка больше будут реагировать на мнения Дональда Трампа, которые прозвучат вечером в среду в ходе его пресс-конференции. Бизнесмен Трамп знает, как заставить деньги работать, и вероятно, его речь будет построена как раз на этой основе. Чем больше внимания Трамп уделит американской экономике и чем позитивней будет его мнение, тем лучше для доллара США и, соответственно, хуже для нефти и рубля.

"Нынешняя сила рубля избыточна и не подкреплена ничем, кроме спекулятивного роста в ценах на нефть на ожиданиях лучшей жизни, на эмиссии мало чем обеспеченных денег в различных целях и на высокой ставке ЦБ. Все эти факторы со временем начнут слабеть, что даст возможность тренду развернуться. Однако до тех пор доллар вполне может еще не раз обновить минимумы в области 56-58 руб./$1", - полагает А.Бодрова.

В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что наблюдаемый отскок не означает, что нефть вернулась к росту. Наоборот, есть предп ута нефти, согласно которому запасы сырья за неделю выросли на 1,5 млн баррелей. Кроме того, рынок недоволен исполнением договоренностей по сокращению объемов добычи нефти. По предварительным оценкам, Саудовская Аравия незначительно снизила объемы добычи, официальная информация о том, на сколько снизили объемы добычи другие страны, отсутствует. К тому же стало известно, что Ирак, второй по величине производитель сырья и участник ОПЕК, планирует увеличить экспорт нефти из своего южного порта Басра до рекордно высокого уровня - 3,641 млн баррелей в сутки уже в следующем месяце. В общем, позитива по нефти пока не предвидится, что будет оказывать давление на рубль в ближайшее время.

"На фоне падения цен на нефть доллар преодолел психологически важную отметку 60 руб./$1, - отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить достаточно слабую корреляцию рубля и нефти, так как цены на нефть падают значительно сильнее, а рубль продолжает торговаться в боковом диапазоне, показывая относительную стабильность. Но если нефть продолжит дешеветь, то рубль не сможет удерживаться от падения долго, и сейчас видится вероятным снижение до 61,5 руб./$1. Многое будет зависеть от новостей, но сегодня активность вряд ли будет высокой, так как трейдеры предпочтут дождаться пресс-конференции Трампа. Если на ней он заявит о необходимости восстановления отношений с Россией, то мы, скорее всего, увидим очередной виток укрепления нацвалюты. Также стоит сказать, что сейчас в рублях баррель нефти стоит в районе 3,2 тыс. рублей, что является вполне комфортным уровнем для бюджета, и власти вряд ли будут использовать какие-либо инструменты для снижения курса".

"Вчера были опубликованы не слишком оптимистичные данные по остатку средств Резервного фонда на конец 2016 года. Объем "кубышки" Минфина снизился до уровня 972,1 млрд рублей при дефиците бюджета на 2017 год на уровне 2,6 трлн рублей. Существенное снижение объема резервов Минфина означает, что в 2017 году значимо больше внимания со стороны ведомства будет уделяться рублевой стоимости нефти. Основную часть 2016 года рублевая стоимость барреля была ниже заложенной в бюджет, что негативно сказалось на его доходной части и вызвало необходимость пересмотра бюджета осенью 2016 года", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на четверг на 20,81 копейки, до 60,1614 руб./$1, и понизил курс евро на 2,61 копейки, до 63,5184 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос на 17,58 копейки по отношению ко вторнику и составил 60,143 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды прибавил 27 копеек по отношению к 10 января и составил 60,2741 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 270,814 млн, из которых $1 млрд 308,087 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 962,727 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 14,94 копейки по отношению ко вторнику - до 63,3733 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 14,42 копейки по отношению к 10 января и составил 63,377 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR394,851 млн, из которых EUR156,503 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR238,348 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок не изменилась, составив 10,40% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц - 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,59% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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