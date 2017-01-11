Рынок акций РФ в среду просел на опасениях новых санкций США, выросли Мечел и Мосбиржа

Москва. 11 января. Российский рынок акций к в среду просел из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа; лидировали в откате бумаги "Магнита" из-за слабого отчета, но вырос "Мечел" и обновили максимумы акции "Мосбиржи".

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2218,61 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1155,5 пункта (-1,7%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,1%.

Доллар вырос до 60,48 рубля (+0,31 рубля).

В лидерах снижения выступили акции "Магнита" (-5,1%, до 10,0 тыс. рублей - минимума с середины ноября 2016 г.), второй день подряд дешевеющие после выхода слабого отчета за прошлый год; бумаги "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%).

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+3,7%, до 134,77 рубля - нового исторического максимума), "Мечела" (+5,9% и +4% "префы"), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%).

Спрос на бумаги "Мосбиржи" подогревается впечатляющей динамикой показателей работы площадки в прошедшем году: совокупный объем торгов на бирже вырос за год на 24,1% и достиг 850,4 трлн рублей.

По данным биржи, акции "Мечела" по итогам квартального пересмотра вошли с 10 января в состав базы расчета индекса ММВБ-10 взамен бумаг "Магнита".

Американские СМИ сообщили о подготовке группой сенаторов законопроекта о новых санкциях в отношении России, которые касаются финансового и энергетического секторов российской экономики.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемые новые антироссийские санкции могут обернуться потерями для глобальной экономики, в частности, энергорынка, однако российский энергетический сектор найдет способы компенсировать возможный ущерб.

В среду подросла фондовая Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,5-0,8%), плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и вновь дорожает нефть после двухдневного падения.

Инвесторы ожидают первой пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая состоится в среду. Д.Трамп может подробнее рассказать о мерах, которые он планирует реализовать после вступления в должность 20 января.

Нефть выросла на новостях о сокращении добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Ирак сократил производство нефти на 160 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерен придерживаться своих обязательств перед партнерами по ОПЕК. Как пишут СМИ, азиатские покупатели уже получают от Саудовской Аравии информацию о планируемых небольших сокращениях поставок нефти.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказала локальное давление на рынок нефти (рост запасов нефти, бензина и дистиллятов существенно превысили прогнозы: например, рост резервов нефти почти втрое превысил ожидания), однако котировки быстро отыграли потери и продолжили рост.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $54,74 за баррель (+2,1%), февральская цена WTI - $51,72 за баррель (+1,8%).

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский Капитал" Анастасия Соснова, в среду инвесторы ждут большой пресс-конференция Д.Трампа, из-за чего на рынках уже несколько дней ощущается легкий мандраж. Доллар США возобновил рост к основным валютам на ожиданиях протекционистских заявлений новоизбранного президента США - евровалюта просела до $1,05, а индекс доллара США подобрался к 102,5 пункта. Российские фондовые индексы в среду снизились, тогда как цены на нефть Brent сохраняли колебания вокруг отметки $54 за баррель.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Игоря Арнаутова, новость о готовящемся законопроекте в США, который ограничит инвестиции в российское производство нефти и газа суммой $20 млн, а также запретит продажу услуг и технологий более чем на $5 млн, оказала давление на акции российских нефтегазовых компаний.

В Европе оптимизм игроков поддержала статистика о росте объемов промышленного производства Великобритании за ноябрь на 2,2%.

По мнению начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, на первый план вновь вышла геополитика - инвесторы ожидают первой пресс-конференции Д.Трампа после его избрания президентом США. Интерес к ней подогревается сообщениями СМИ о возможных новых антироссийских санкциях США, предлагаемых конгрессменами, которые могут быть чувствительными для оборонного, нефтегазового и финансового секторов российской экономики и которые будут иметь статус закона, что снизит свободу маневра для Д.Трампа. С учетом русофобских настроений у значительной части американского истеблишмента надежды на перезагрузку отношений США и России могут оказаться преждевременными.

При этом ситуация на российском фондовом рынке пока относительно стабильная. Одними из лидеров роста стали акции "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+5%) на фоне наметившегося сезонного оживления рынка удобрений. Кроме того, в 2016 году компания завершила два крупных инвестиционных проекта, и в 2017 году у "Фосагро" может быть больше финансовых ресурсов на выплату дивидендов.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, бумаги угольщиков ("Мечел", "Распадская" (MOEX: RASP) ) реагируют ростом на повышение спроса в связи с холодами, акции "Мосбиржи" позитивно отреагировали на рост объемов торгов в декабре на 18,5%. Акции "Магнита" остаются главным разочарованием рынка после публикации слабой отчетности, показавшей рост выручки в декабре всего на 6,9%.

Всемирный банк улучшил прогноз роста российской экономики в 2017 году до 1,5% с прежней оценки 1,4%, однако агентство Moody's снизило свои ожидания до 1,0% с сентябрьской оценки 1,5%.

Нефть пытается расти на новостях из Саудовской Аравии, которая предупредила азиатских клиентов о снижении объемов экспорта в феврале. Однако данные по танкерным перевозкам указывают на то, что в январе азиатские и европейские трейдеры направили рекордные 22 млн баррелей нефти из Азербайджана и Северного моря. Минэнерго США также ожидает роста суточной добычи внутри страны на 110 тыс. баррелей (до 9,0 млн б/с) в текущем году, а в 2018 году прирост составит еще 300 тыс. б/с. И естественно, не добавляет оптимизма план отгрузки из Ирака, который предусматривает суточные поставки до 3,641 млн баррелей в феврале.

Надежды "быков" на пресс-конференцию Д.Трампа истощились, поскольку большинство в Конгрессе настроено недружелюбно к РФ, а новый госсекретарь хоть и обещает налаживание контакта, но не отказывается от риторики в стиле "наказать" и "указать". Соответственно, можно ожидать повышенной волатильности на вечерней сессии и непредсказуемый результат при открытии следующего дня.

По мнению руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, наблюдаемый в среду отскок нефти вверх вовсе не означает, что сырье вернулось к росту. Наоборот, статистика о запасах сырья в США дает предпосылки для снижения цен.

Кроме того, рынок недоволен исполнением договоренностей по сокращению объемов добычи нефти. По предварительным оценкам, Саудовская Аравия незначительно снизила объемы добычи, а официальная информация о том, на сколько снизили объемы добычи другие страны, отсутствует. К тому же Ирак, второй по величине производитель сырья и участник ОПЕК, планирует увеличить экспорт нефти из своего южного порта Басра до рекордно высокого уровня. В общем, позитива по нефти пока не предвидится, что будет оказывать давление на рубль в ближайшее время.

Как отмечает главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев, слабые операционные результаты "Магнита" за 2016 год (нереализованный прогноз по выручке и открытию магазинов) стали разочарованием для инвесторов, веривших в способность компании добиваться поставленных целей. Для растущей истории, каковой является "Магнит" (MOEX: MGNT), это удар вдвойне. Выход инвесторов из бумаг ритейлера в таких условиях понятен (объемы торгов на одном уровне с "Газпромом" (MOEX: GAZP) второй день подряд говорят сами за себя). Рассуждая об отношении инвесторов к акциям "Магнита", также не стоит забывать про соперничество этих акций с бумагами "НОВАТЭКа" за позицию N4 в индексе MSCI Russia 10/40, обеспечивающую "удвоенный" вес акций лидера в индексе. Отставание акций "Магнита" в динамике от бумаг "НОВАТЭКа" в свете последних новостей несет реальную угрозу потери 4-го места и, как следствие, вынужденных продаж акций ритейлера индексными фондами уже в феврале, считает С.Клещев.

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Дениса Асаинова, эйфория на рынках с начала года вызвана относительно сильной статистикой из США - индекс ISM PMI неожиданно вырос до 54,7 пункта, превысив прогноз. Рынок трактует данные как сигнал к тому, что компании будут наращивать деловую активность, что приведет к росту прибыли. Но, несмотря на сильные опережающие данные, фактические показатели пока не дают столь радостных перспектив: безработица в США остается рекордно низкой (4,7%), количество новых рабочих мест растет гораздо медленнее, чем ждал рынок, а темпы роста стоимости труда, наоборот, опережают прогнозные показатели. Такие данные еще раз сигнализируют о том, что экономика США на пике и в будущем ее ждет стагнация.

Ближайшие несколько недель рынок будет пребывать в состоянии неопределенности из-за вступления в должность новой администрации Д.Трампа. На победу Д.Трампа рынок акций отреагировал уверенным ростом, но первая реакция была эмоциональной. По факту, возможности Д.Трампа реализовывать предложенные меры сильно ограничены, так как потребуют роста дефицита бюджета, что навредит экономике. Поэтому первые месяцы рынок будет очень чутко реагировать на заявления новой администрации и инвесторов может ждать несколько разочарований.

В сложившейся ситуации американский рынок акций выглядит дорогим, и часть инвесторов может захотеть зафиксировать прибыль перед инаугурацией. В тоже время "бычий" тренд на рынке нефти тоже может закончиться. Растет буровая активность в США - количество буровых в США только в декабре выросло на 9,3% к ноябрьским данным. Если цена на нефть останется близко к текущим уровням, рост инвестиций в США сведет на нет процесс естественной очистки отрасли от низкорентабельных игроков, и вновь может возникнуть избыток предложения.

Риски коррекции в нефти побуждают концентрироваться на точечных идеях. Например, такими могут быть защитные идеи в виде привилегированных акций "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), акций металлургических компаний, производителей удобрений, "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). Ослабление рубля в случае коррекции в нефти позитивно отразится на динамике этих бумаг, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-11,1%), "АЛРОСА" (-5,5%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-3,1%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,2%), ГДР ROS AGRO (MOEX: AGRO) (-2%).

Подорожали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+17,7%), "Протека" (MOEX: PRTK) (+9,2%), "Распадской" (+6,6%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+6%), "ФосАгро" (+5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 36,462 млрд рублей (из них 9,013 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,267 млрд рублей - на бумаги "Магнита").