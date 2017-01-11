Нефть и Трамп препятствуют росту российских индексов - Альфа-Форекс

Российские фондовые площадки сегодня столкнулись с коррекцией. На 17:00 мск индекс ММВБ теряет около 1% до 2215,63 пунктов, РТС падает на 1,41% до 1158,50, констатирует директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Свою роль в определении настроений сыграли просадка нефти накануне, а также ожидания пресс-конференции избранного президента США Дональда Трампа, которая начнется сегодня в 19:00 мск.

Котировки углеводородов начали год нестабильно. Ключевым фактором, который сейчас отслеживают участники рынка, является соблюдение экспортерами венских договоренностей о сокращении добычи. При этом новости пока поступают противоречивые. В понедельник стало известно, что Ирак в феврале нарастит экспорт до исторических максимумов, что перевесило позитив от снижения добычи в России и Казахстане. А ведь ранее Багдад убеждал всех, что добыча будет сокращена на 210 тыс. баррелей в день. Свою лепту вносит и Иран, который распродает запасы, находящиеся в танкерах. За октябрь-декабрь было реализовано более 13 млн баррелей.

Все это дополнительно подрывает настроения на рынке нефти, которые и так не отличаются стабильностью. Как следствие, российский рынок негативно реагирует на колебания цен на «черное золото».

На валютном рынке наблюдается оживление. EUR/USD обновила январские максимумы на 1.0627, но отвоевать отметку 1.06 не решилась. Несмотря на тенденцию к развитию коррекции USD, игроки не спешат покупать единую валюту, которая по-прежнему выглядит непривлекательной из-за стимулирующей политики ЕЦБ и многочисленных политических рисков в Европе. Сегодня все внимание рынков будет устремлено на выступление Трампа, и у евро будет шанс снова испытать на прочность уровень 1.06, если мы услышим от республиканца некоторые отклонения от предвыборных обещаний. Однако в целом, попытки роста пары будут носить ограниченный характер из-за осторожности игроков в преддверии публикации протокола декабрьского заседания ЕЦБ (12 января) и выступления главы ФРС Дж. Йеллен (12 января).