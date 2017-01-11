2017 год может оказаться благоприятным для золота - eToro

После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем году? И какие драйверы способны подтолкнуть цены к 1400-1500 долл. за унцию?

Драгметалл резко подешевел в ноябре, когда на американских президентских выборах победил Д. Трамп. Рынки тут же бросились закладывать в цену сверхоптимистичные ожидания относительно будущей политики нового президента, который пообещал внушительный пакет мер, направленных на возвращение Америке былого величия. 20 января состоится инаугурация Трампа, после которой президент должен перейти от слов к делу.

"Но чтобы оправдать, на наш взгляд, чрезмерные и перегретые ожидания рынка, республиканцу придется действовать довольно оперативно и решительно, - полагает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. - В противном случае неизбежно разочарование и бегство в защитные активы, включая золото. Еще один потенциально благоприятный для желтого металла «фактор Трампа» заключается в его внешнеполитической риторике, и прежде всего, в угрозе торговых войн. Беспокойство по этому поводу также способно поддержать спрос на металл. Условия для удорожания золота также может создать Европа со своими многочисленными политическими рисками, сопряженными с выборами. Также не будем забывать и о процессе развода Британии и ЕС, который еще даже не запущен. Помимо уже известных нам событий, не исключены неожиданные события и изменения, которые в нашем нестабильном мире уже практически стали нормой. С учетом всего этого можно предположить, что текущий год вполне способен оказаться плодотворным для драгметалла, который может добраться до отметки 1400 и выше".