.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Пара евро/доллар по-прежнему не в состоянии четко определиться с направлением - Saxo Bank
.
11 января 2017 года 16:55
Пара евро/доллар по-прежнему не в состоянии четко определиться с направлением - Saxo Bank
"Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками кросса евро/фунт. Вчера пара сменила вектор движения, однако пара евро/доллар США по-прежнему не в состоянии четко определиться с направлением, застряв между 1,0670 (потенциальный триггер движения к 1,0800/50) и 1,0450 (этот уровень начинает сигнализировать о нейтрализации повышательных рисков)", – отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
.
11 января 2017 года 19:38
Москва. 11 января. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного теряет к бивалютной корзине, несмотря на позитивную коррекцию нефтяных цен после их падения в предыдущие два дня. читать дальше
.11 января 2017 года 19:33
Москва. 11 января. Российский рынок акций к в среду просел из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа; лидировали в откате бумаги "Магнита" из-за слабого отчета, но вырос "Мечел" и обновили максимумы акции "Мосбиржи". читать дальше
.11 января 2017 года 19:19
"На валютном рынке во второй половине дня доллар перешел в наступление, и к концу дневной сессии поднимался выше 60,5 руб. против открытия на отметке 60,14 руб. Такая динамика была обусловлена ростом американской валюты на внешних рынках, что, в том числе, могло быть связано с предстоящей... читать дальше
.11 января 2017 года 19:00
Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются в рамках коррекции, несмотря на относительно стабильную динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries) и рост нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.11 января 2017 года 18:24
оссийские фондовые площадки сегодня столкнулись с коррекцией. На 17:00 мск индекс ММВБ теряет около 1% до 2215,63 пунктов, РТС падает на 1,41% до 1158,50, констатирует директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Свою роль в определении настроений сыграли просадка нефти... читать дальше
.11 января 2017 года 17:59
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) по-прежнему считает российский телекоммуникационный сектор одним из самых привлекательных в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), говорится в обзоре инвестбанка. "Российские телекоммуникационные компании остаются нашими... читать дальше
.11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
.11 января 2017 года 16:52
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" подтвердила рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), несмотря на значительный рост котировок этих бумаг в течение 2016 года, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Кроме того, в обзоре сообщается, что прогнозная стоимость акций... читать дальше
.11 января 2017 года 16:12
Снижение рубля, если и случится, вряд ли будет значительным, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. "Рубль довольно неплохо держится в условиях снижения цен на нефть. Этот факт виден в снижении 60-дневной плавающей корреляции "нефть-рубль" до минус 0,60%, что близко к... читать дальше
.11 января 2017 года 16:11
Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если она будет продолжаться, рубль не сможет - "ВТБ Капитал"
Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если таковая будет продолжаться, рубль не сможет, считают аналитики "ВТБ Капитала". "Поддержку рублю в настоящее время оказывает интерес со стороныиностранных инвесторов, для которых сочетание высоких реальныхпроцентных ставок и улучшающихся... читать дальше
.11 января 2017 года 16:06
Курс доллара против рубля снижается на символические 0,03% в ходе торгов среды, отмечает аналитик БКС Альберт Короев. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,15. Предыдущие три дня были закрыты ростом доллара, чему способствовало снижение цен на нефть, однако реакция рубля выглядит... читать дальше
.11 января 2017 года 15:50
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $120 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анри Патрикота. Между тем рекомендация для этих бумаг, значительно подорожавших за последнее время, была... читать дальше
.11 января 2017 года 15:36
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль немного укрепляется благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть после их сильного падения в предыдущие два дня. читать дальше
.11 января 2017 года 14:58
"В первую половину торговой сессии среды, 11 января, российские индексы акций двигаются вниз. Основной причиной снижения индекса ММВБ на 0,15% стало падение цен на нефть со вчерашнего дня на 1% ниже отметки $54 за баррель марки Brent, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков... читать дальше
.11 января 2017 года 14:36
(добавлены текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.