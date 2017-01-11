Снижение рубля, если и случится, вряд ли будет значительным - ING Bank

Снижение рубля, если и случится, вряд ли будет значительным, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой.

"Рубль довольно неплохо держится в условиях снижения цен на нефть. Этот факт виден в снижении 60-дневной плавающей корреляции "нефть-рубль" до минус 0,60%, что близко к минимальным отметкам за последние полтора года. Все это лишь очередное напоминание того, что чувствительность платежного баланса к "нефтяным" составляющим снижается, тогда как к "ненефтяным", в том числе, связанным с потоками капитала, напротив, растет, обеспечивая рублю относительную стабильность. Снижение цен на нефть, если продолжится, даст игрокам поиграть на стороне доллара США, особенно учитывая, что во второй половине января на рынок могут прийти потоки от промежуточных дивидендов российских компаний. Но, с другой стороны, приближается и налоговый период, поэтому снижение рубля, если и случится, вряд ли будет значительным", - говорится в обзоре банка.