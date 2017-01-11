Рубль слегка подрастает к доллару и евро в среду днем благодаря позитивной коррекции нефти

Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль немного укрепляется благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть после их сильного падения в предыдущие два дня.

Курс доллара США составил 60,0825 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 8,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,2075 руб./EUR1, опустившись на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 18,7 копейки, до 61,49 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на четверг на 20,81 копейки, до 60,1614 руб./$1, и понизил курс евро на 2,61 копейки, до 63,5184 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 11 января связано с наметившейся стабилизацией ситуации на мировых нефтяных площадках. Нефть дорожает в среду после двух дней падения на информации о начавшемся сокращении поставок сырья странами ОПЕК. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялась на 0,5% - до $53,91 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,55% - до $51,1 за баррель.

По мнению аналитика Международного энергетического агентства Нила Аткинсона, нефтедобывающие страны стремятся удержать цены на нефть в районе $50 за баррель. При более низких котировках они могут испытать проблемы с пополнением бюджетов за счет продажи топлива, а при их существенном повышении возникнет риск стремительного роста добычи в США. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, два НПЗ в Юго-Восточной Азии получат на 30% меньше нефти из Саудовской Аравии, которая снижает добычу в соответствии с соглашением о коллективном сокращении производства топлива. Кроме того, один из покупателей саудовской нефти в Индии сообщил об уменьшении поставок на 20%.

Между тем многие инвесторы опасаются, что рост добычи в отдельных странах замедлит ребалансировку рынка. Так, Ливия увеличила производство нефти более чем в три раза, до более чем 700 тыс. баррелей в сутки (б/с), за последние шесть месяцев, сообщила The Wall Street Journal. Накануне Управление по информации в области энергетики министерства энергетики США во вторник повысило прогнозы добычи нефти в стране на 2017 год до 9 млн б/с с ожидавшихся ранее 8,78 млн б/с. В 2018 году Минэнерго ожидает повышения добычи до 9,3 млн б/с. Также рынок оценивает данные Американского института нефти (API) о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,5 млн баррелей. Официальные данные будут обнародованы в среду, и аналитики в среднем ожидают увеличения резервов на 1,75 млн баррелей.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российский рубль в среду торгуется с едва заметным укреплением в парах с иностранными валютами. Скучное движение доллара вокруг отметки 60 рублей выглядит так, как будто рынку нужно скоротать время до появления новых драйверов. Спад в нефти минувшим вечером российский валютный сектор в котировках не реализовал, сегодняшний рост тоже игнорируется. Перекупленный и слишком дорогой рубль начинает мешать сам себе. Стоимость "черного золота" восстанавливается после провала вечером во вторник. Баррель североморской нефти Brent стоит сейчас около $54. Опубликованная API статистика по запасам нефти за прошлую неделю показала рост после предыдущего факта заметного снижения, сегодня аналогичный отчет выпустит Минэнерго США примерно с таким же раскладом. Однако участники рынка больше будут реагировать на мнения Дональда Трампа, которые прозвучат вечером в среду в ходе его пресс-конференции. Бизнесмен Трамп знает, как заставить деньги работать, и вероятно, его речь будет построена как раз на этой основе. Чем больше внимания Трамп уделит американской экономике и чем позитивней будет его мнение, тем лучше для доллара США и, соответственно, хуже для нефти и рубля".

"Нынешняя сила рубля избыточна и не подкреплена ничем, кроме спекулятивного роста в ценах на нефть на ожиданиях лучшей жизни, на эмиссии мало чем обеспеченных денег в различных целях и на высокой ставке ЦБ. Все эти факторы со временем начнут слабеть, что даст возможность тренду развернуться. Однако до тех пор доллар вполне может еще не раз обновить минимумы в области 56-58 руб./$1", - полагает А.Бодрова.

В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что "поддержку российской валюте оказывают подрастающие цены на нефть. "Черное золото" торгуется вблизи отметки $54 за баррель. Однако этот отскок не означает, что нефть вернулась к росту. Наоборот, есть предпосылки для ее последующего снижения. Из новостей нефтяного рынка стоит отметить отчет Американского института нефти, согласно которому запасы сырья за неделю выросли на 1,5 млн баррелей, как и объем бензина и дистиллятов. Кроме того, рынок недоволен исполнением договоренностей по сокращению объемов добычи нефти. По предварительным оценкам, Саудовская Аравия незначительно снизила объемы добычи, официальная информация о том, на сколько снизили объемы добычи другие страны, отсутствует. К тому же стало известно, что Ирак, второй по величине производитель сырья и участник ОПЕК, планирует увеличить экспорт нефти из своего южного порта Басра до рекордно высокого уровня - 3,641 млн баррелей в сутки уже в следующем месяце. В общем, позитива по нефти пока не предвидится, что будет оказывать давление на рубль в ближайшее время".

"На фоне падения цен на нефть доллар преодолел психологически важную отметку 60 руб./$1, - отмечает заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин. - Тем не менее, нельзя не отметить достаточно слабую корреляцию рубля и нефти, так как цены на нефть падают значительно сильнее, а рубль продолжает торговаться в боковом диапазоне, показывая относительную стабильность. Но если нефть продолжит дешеветь, то рубль не сможет удерживаться от падения долго, и сейчас видится вероятным снижение до 61,5 руб./$1. Многое будет зависеть от новостей, но сегодня активность вряд ли будет высокой, так как трейдеры предпочтут дождаться пресс-конференции Д.Трампа. Если на ней он заявит о необходимости восстановления отношений с Россией, то мы, скорее всего, увидим очередной виток укрепления нацвалюты. Также стоит сказать, что сейчас в рублях баррель нефти стоит в районе 3,2 тыс. рублей, что является вполне комфортным уровнем для бюджета, и власти вряд ли будут использовать какие-либо инструменты для снижения курса".

"Вчера были опубликованы не слишком оптимистичные данные по остатку средств Резервного фонда на конец 2016 года. Объем "кубышки" Минфина снизился до уровня 972,1 млрд рублей при дефиците бюджета на 2017 год на уровне 2,6 трлн рублей. Существенное снижение объема резервов Минфина означает, что в 2017 году значимо больше внимания со стороны ведомства будет уделяться рублевой стоимости нефти. Основную часть 2016 года рублевая стоимость барреля была ниже заложенной в бюджет, что негативно сказалось на его доходной части и вызвало необходимость пересмотра бюджета осенью 2016 года", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла всего на 2 базисных пункта (б.п.), составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок не изменилась, составив 10,40% годовых. Ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) также остались на уровне предыдущего дня: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц - 10,53% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,59% годовых.