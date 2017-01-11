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Главная / Мнения аналитиков / Общий многолетний тренд на снижение цен золота продолжится - TeleTrade
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11 января 2017 года 14:18
Общий многолетний тренд на снижение цен золота продолжится - TeleTrade
"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй половине 2016 г. может привести цены к некоторому локальному повышению с нынешних 1189 долларов за унцию к 1210-1240 долларам. Но в целом котировки, вероятно, в дальнейшем станут снижаться к минимумам года 1122 и ниже. Поэтому есть целесообразность "коротких" позиций по данному инструменту после коррекции".
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11 января 2017 года 19:38
Москва. 11 января. Доллар США слегка подрастает, а евро немного снижается на торгах "Московской биржи" вечером в среду; рубль немного теряет к бивалютной корзине, несмотря на позитивную коррекцию нефтяных цен после их падения в предыдущие два дня. читать дальше
.11 января 2017 года 19:33
Москва. 11 января. Российский рынок акций к в среду просел из-за опасений, что США введут новые экономические санкции против России, игроки ожидали выступления избранного президента США Дональда Трампа; лидировали в откате бумаги "Магнита" из-за слабого отчета, но вырос "Мечел" и обновили максимумы акции "Мосбиржи". читать дальше
.11 января 2017 года 19:19
"На валютном рынке во второй половине дня доллар перешел в наступление, и к концу дневной сессии поднимался выше 60,5 руб. против открытия на отметке 60,14 руб. Такая динамика была обусловлена ростом американской валюты на внешних рынках, что, в том числе, могло быть связано с предстоящей... читать дальше
.11 января 2017 года 19:00
Москва. 11 января. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно снижаются в рамках коррекции, несмотря на относительно стабильную динамику американских казначейских обязательств (US Treasuries) и рост нефти. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились. читать дальше
.11 января 2017 года 18:24
оссийские фондовые площадки сегодня столкнулись с коррекцией. На 17:00 мск индекс ММВБ теряет около 1% до 2215,63 пунктов, РТС падает на 1,41% до 1158,50, констатирует директор аналитического департамента Альфа-Форекс Андрей Диргин. Свою роль в определении настроений сыграли просадка нефти... читать дальше
.11 января 2017 года 17:59
Bank of America Merrill Lynch Research (BofA-ML) по-прежнему считает российский телекоммуникационный сектор одним из самых привлекательных в регионе EEMEA (Восточная Европа, Ближний Восток и Африка), говорится в обзоре инвестбанка. "Российские телекоммуникационные компании остаются нашими... читать дальше
.11 января 2017 года 17:24
После резкого падения в последние месяцы 2016, золото вступило в новый год с боевым настроем. С 23 декабря, когда цена оттолкнулась от минимумов в районе 1128, металл подорожал на 5,5%, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Продолжит ли актив восхождение в наступившем... читать дальше
.11 января 2017 года 16:55
Основные валютные пары с участием доллара нервничают в ожидании сегодняшней пресс-конференции Трампа, которая может вновь запустить ралли доллара или же обусловить его дальнейшее отступление. Недавняя относительная стойкость евро отчасти объясняется ослаблением фунта и, соответственно, покупками... читать дальше
.11 января 2017 года 16:52
Инвестиционная компания (ИК) "Атон" подтвердила рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), несмотря на значительный рост котировок этих бумаг в течение 2016 года, сообщается в обзоре аналитика ИК Михаила Ганелина. Кроме того, в обзоре сообщается, что прогнозная стоимость акций... читать дальше
.11 января 2017 года 16:12
Снижение рубля, если и случится, вряд ли будет значительным, считает главный экономист ING Bank по РФ и СНГ Дмитрий Полевой. "Рубль довольно неплохо держится в условиях снижения цен на нефть. Этот факт виден в снижении 60-дневной плавающей корреляции "нефть-рубль" до минус 0,60%, что близко к... читать дальше
.11 января 2017 года 16:11
Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если она будет продолжаться, рубль не сможет - "ВТБ Капитал"
Бесконечно игнорировать коррекцию в нефти, если таковая будет продолжаться, рубль не сможет, считают аналитики "ВТБ Капитала". "Поддержку рублю в настоящее время оказывает интерес со стороныиностранных инвесторов, для которых сочетание высоких реальныхпроцентных ставок и улучшающихся... читать дальше
.11 января 2017 года 16:06
Курс доллара против рубля снижается на символические 0,03% в ходе торгов среды, отмечает аналитик БКС Альберт Короев. Пара USD/RUB с расчетами завтра находится на уровне 60,15. Предыдущие три дня были закрыты ростом доллара, чему способствовало снижение цен на нефть, однако реакция рубля выглядит... читать дальше
.11 января 2017 года 15:50
Инвестиционный банк UBS повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) со $120 до $130 за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анри Патрикота. Между тем рекомендация для этих бумаг, значительно подорожавших за последнее время, была... читать дальше
.11 января 2017 года 15:36
Москва. 11 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" днем в среду; рубль немного укрепляется благодаря позитивной коррекции мировых цен на нефть после их сильного падения в предыдущие два дня. читать дальше
.11 января 2017 года 14:58
"В первую половину торговой сессии среды, 11 января, российские индексы акций двигаются вниз. Основной причиной снижения индекса ММВБ на 0,15% стало падение цен на нефть со вчерашнего дня на 1% ниже отметки $54 за баррель марки Brent, - отмечает руководитель управления анализа валютных рисков... читать дальше
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