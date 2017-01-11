Общий многолетний тренд на снижение цен золота продолжится - TeleTrade

"Начавшийся год не обещает быть позитивным для цен на золото, - предупреждает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. - Общий многолетний тренд на снижение его цен продолжится, хотя потенциал снижения ограничен. Можно предположить, что назревшая и происходящая коррекция вверх после падения во второй половине 2016 г. может привести цены к некоторому локальному повышению с нынешних 1189 долларов за унцию к 1210-1240 долларам. Но в целом котировки, вероятно, в дальнейшем станут снижаться к минимумам года 1122 и ниже. Поэтому есть целесообразность "коротких" позиций по данному инструменту после коррекции".