Raiffeisenbank снизил рейтинг ADR "Газпром нефти" до "держать" в связи с ростом котировок

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Raiffeisenbank понизил рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с "покупать" до "держать" в связи со значительным росток котировок этих бумаг за последнее время, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Андрея Полищука.

Рекомендация "держать" для акций "Газпром нефти" была подтверждена.

Прогнозы для "Газпром нефти" были оставлены без изменения, но прогнозная стоимость ADR и акций была немного повышена в связи с переносом границы прогнозирования в модели оценки. Как сообщается в обзоре, прогнозная цена ADR нефтекомпании была повышена с $19 до $20 за штуку, акций - с 225 рублей до 237 рублей.

"Большая часть позитивных факторов уже заложена в котировки бумаг "Газпром нефти". В 2017 году операционный рост компании может быть ограничен из-за обязательств России по сокращению добычи в стране в целом. Но это не должно сказаться на долгосрочном потенциале роста за счет разработки новых месторождений", - пишет А.Полищук.

Оценки и рекомендации аналитиков для ADR (цены в долларах США):

Прогнозная цена Газпром нефть - 20,00 (текущая цена - 18,99), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для акций; цены в рублях) - 237,00 (текущая цена - 228,50), рекомендация - держать.