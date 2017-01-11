Наши цели по паре евро/доллар по-прежнему выше 1,15 - ВТБ 24

"Итак, пара евро-доллар продолжает держаться выше 1,05, а утром во вторник поднималась выше 1,06. Такая устойчивость евро на локальных максимумах на неделе, когда Казначейство США проводит серию размещений нот/бондов, говорит о том, что движение вверх имеет устойчивую природу, это уже тренд. Так что наши цели по главной паре по-прежнему выше 1,15, а 1,15 будет пробит уже в течение 1 квартала этого года", - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев.